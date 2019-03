Franc CFA: Expulsé d'Abidjan, Kemi Seba également interpellé à Cotonou

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les ennuis judiciaires de Kemi Seba sont visiblement loin de leur terme. Après sa détention à la DST à Abidjan, et son extradition de la Côte d'Ivoire, l'activiste franco-béninois a été arrêté par les autorités sécuritaires béninoises.

Kemi Seba, persona non grata dans l'espace UEMOA ?

Il s'était illustré en mettant feu à un billet de 5000 FCFA lors d'un meeting à Dakar. Cet acte avait valu à Kemi Seba la foudre de plusieurs Africains qui croient encore en cette "monnaie coloniale". D'autres Africains, anti-CFA, ont loué le courage et l'abnégation du Président de l'ONG Urgences panafricaines. Aussi, cet activiste est invité dans plusieurs pays africains pour faire des conférences afin de partager son vision avec d'autres jeunes originaires du continent noir.

Mais à Abidjan, la conférence programmée dimanche au Baron Bar de Yopougon n'aura finalement pas lieu. Kemi Seba a été écroué à la Direction de surveillance du territoire (DST) et son meeting empêché pour, dit-on, « éviter des troubles à l'ordre public ». L'activiste a par ailleurs été expulsé de la Côte d'Ivoire dans la nuit de mardi, à bord d'un vol d'Air Côte d'Ivoire.

A peine arrivé dans son pays, Kemi Seba a également été cueilli par la police béninoise qui l'a aussitôt écroué. « Il se trouve toujours retenu dans les locaux de la Direction du Renseignement Territorial (D.R.T) sous instruction du Ministre de l’Intérieur M. Saka Lafia, qui décidera de son sort », apprend-on de ses proches.

La lutte engagée contre le Franc CFA est donc parsemé d'embûches pour Kemi Seba et ses hommes, d'autant plus que plusieurs leaders africains, notamment Alassane Ouattara, Macky Sall et bien d'autres présidents de l'espace UEMOA continuent de vanter les bienfaits de cette monnaie.