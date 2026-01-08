Côte d’Ivoire : un recours d’annulation des élections législatives à Yopougon

En Côte d’Ivoire, la coalition de l’opposition « Tous ensemble pour une Côte d’Ivoire », engagée lors des élections législatives du 27 décembre 2025 à Yopougon, a déposé ce mercredi 7 janvier 2026 un recours. Le recours vise l’annulation du scrutin dans la circonscription 047 (Yopougon-Commune) auprès du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI).

En Côte d’Ivoire, la coalition de l’opposition « Tous ensemble pour une Côte d’Ivoire » a exigé l’annulation des élections législatives à Yopougon. L’annonce a été faite ce mercredi 7 janvier 2026 lors d’un point de presse au siège de la coalition. La séance était animée par le directeur de campagne, Kouakou Kouamé Guillaume, en présence des délégués du PDCI. Selon lui, le recours fait suite à « graves irrégularités » observées tout au long du processus électoral, notamment un faible taux de participation et des incohérences dans les procès-verbaux.

« Nos avocats ont saisi le Conseil constitutionnel avec l’ensemble des preuves, y compris des constats de commissaires de justice », a déclaré M. Kouakou, assurant que les recours ont été déposés avec récépissés à l’appui. Aussi, la coalition a appelé ses militants au calme et à la retenue en attendant la décision des juridictions compétentes. Elle a également exprimé sa solidarité envers les militants blessés ou traumatisés lors du scrutin, évoquant des incidents dans certains bureaux de vote.

Enfin, la coalition a réaffirmé sa confiance dans les institutions de la République de la Côte d’Ivoire pour garantir le respect de la volonté populaire et faire toute la lumière sur ces contestations.

