Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara dissout le gouvernement

En Côte d’Ivoire, le Premier ministre et son gouvernement ont présenté, ce mercredi 8 janvier 2026, leur démission au président ivoirien Alassane Ouattara. Une démission qui intervient au lendemain des élections législatives du 27 décembre, auxquelles le RHDP, le parti au pouvoir, a obtenu près de 77 % des sièges. Le président ivoirien n’a pas pensé deux fois, il a accepté la demande de ses ministres.

Côte d’Ivoire : bientôt un nouveau gouvernement pour Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, le premier Conseil des ministres de l’année a eu lieu ce mercredi 7 janvier 2026. Au-delà des traditionnels échanges de vœux, c’était l’occasion pour le Premier ministre Robert Beugré Mambé de dresser un bilan positif pour le RHDP lors des élections législatives. « Les élections législatives du 27 décembre ont, quant à elles, confirmé l’ancrage national du RHDP, avec une large majorité parlementaire dépassant 77 % des sièges. Cette majorité historique, parce que jamais réalisée sous la deuxième et troisième République, confirme l’adhésion de la population à votre vision et à vos politiques », a-t-il confié.

Par la suite, le chef du gouvernement et les ministres ont déposé leur démission, acte que le président a accepté. Alassane Ouattara demande à son équipe de redoubler d’efforts : « J’attends donc de chacun de vous et de notre administration dans son ensemble, des résultats concrets. Bien, aussi bien en matière d’amélioration de la qualité des services rendus aux populations qu’en matière de réalisation d’infrastructures, dans le respect de l’orthodoxie budgétaire ».

Au nombre des ministres démissionnaires, plusieurs siégeront à l’Assemblée nationale dans les jours à venir avant de savoir s’ils sont reconduits ou non dans le prochain gouvernement.