Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi affirme avoir été arrêté

Le jeune activiste politique Jean François Kouassi a annoncé avoir été interpellé par la police. La publication a été postée ce jeudi soir sur sa page Facebook.

Pour le moment, il n’y a pas de détails sur les faits qui lui seraient reprochés. Toutefois, des recoupements dans son entourage indiquent que l’interpellation serait probablement liée à ses dernières publications, dans lesquelles il dénonce la politisation de l’administration et l’organisation en catimini de concours de recrutement.

Selon les premières informations, l’interpellation de Jean François Kouassi est intervenue vers 17 h 26 dans le 1er arrondissement du Plateau, dans la ville d’Abidjan. Il aurait été embarqué par des individus en civil à bord d’un véhicule 4×4.

Plus d’informations à venir…

