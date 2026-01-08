Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi affirme avoir été arrêté

Le jeune activiste politique Jean François Kouassi a annoncé avoir été interpellé par la police. La publication a été postée ce jeudi soir sur sa page Facebook.
Pour le moment, il n’y a pas de détails sur les faits qui lui seraient reprochés. Toutefois, des recoupements dans son entourage indiquent que l’interpellation serait probablement liée à ses dernières publications, dans lesquelles il dénonce la politisation de l’administration et l’organisation en catimini de concours de recrutement.
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara envisage un vaste remaniement
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara dissout le gouvernement
Selon les premières informations, l’interpellation de Jean François Kouassi est intervenue vers 17 h 26 dans le 1er arrondissement du Plateau, dans la ville d’Abidjan. Il aurait été embarqué par des individus en civil à bord d’un véhicule 4×4.
Côte d’Ivoire : un recours d’annulation des élections législatives à Yopougon
Visas américains : suspension partielle pour la Côte d’Ivoire et le Bénin
Plus d’informations à venir…