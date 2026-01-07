© PDCI-RDA : Bredoumy Soumaïla en liberté !

Fin de détention pour le député Bredoumy Soumaïla, arrêté peu après son retour de France, d’où il tenait des propos jugés irrévérencieux envers le pouvoir d’Abidjan. Le bras droit de Tidjane Thiam bénéficie d’une liberté provisoire, selon son avocat.

PDCI-RDA : liberté de Bredoumy Soumaïla, stricte réponse au droit ou signe d’apaisement ?

La Côte d’Ivoire a frôlé la crise politique ces derniers mois autour de la question de l’élection présidentielle du 25 octobre dernier. Le candidat déclaré du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI RDA), le président Tidjane Thiam, a en effet vu sa candidature révoquée par le Conseil constitutionnel, ce qui avait révolté les membres de son parti.

Tidjane Thiam, retranché à Paris, avait été rejoint sur place par l’honorable Bredoumy Soumaïla. Ce dernier continuait de jouer, dans la capitale française, son rôle de porte-parole du PDCI RDA. Selon les autorités d’Abidjan, il se serait rendu complice de « troubles à l’ordre public » et d’« incitation à la désobéissance ».

Arrêté en décembre dernier lorsqu’il a regagné Abidjan, Bredoumy Soumaïla a été convoqué dans un premier temps avant d’être arrêté. Son avocat a introduit ces derniers jours une demande de remise en liberté. Celle-ci lui a été partiellement accordée puisqu’il ne bénéficie que d’une liberté provisoire.

Me Adje Luc salue une décision de sagesse

Suffisant pour son avocat, Me Adje Luc, qui salue une « décision de sagesse », tout en assurant que son client « demeure à la disposition de la justice » ivoirienne.

Comme le député Bredoumy Soumaïla, plusieurs leaders de l’opposition ivoirienne avaient été arrêtés. Cette série d’arrestations s’est faite dans le cadre des tensions liées à la présidentielle remportée par le président Alassane Ouattara. Moïse Lida Kouassi, Koné Boubacar, Blaise Lasm du PPA-CI et plusieurs de leurs camarades sont encore en détention.

C’est en partie pour ces arrestations jugées arbitraires que le Parti des Peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a décidé de boycotter les élections.

Député sortant de Kokomian, Tankessé et Tienkoikro, M. Bredoumy Soumaïla s’est réélu alors qu’il était en détention et qu’il n’a fait aucune campagne dans sa circonscription. La mise en liberté du collaborateur de Tidjane Thiam est perçue comme un signe d’apaisement.

Reste à savoir si la dynamique d’apaisement s’étendra aux leaders du PPA-CI encore en détention.