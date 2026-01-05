Monsieur Téné Birahima Ouattara, Homme de l’Année 2025 en Côte d’Ivoire

Cette nouvelle année 2025 s’accompagne d’un répositionnement des personnalité personnalités publiques avec Téné Birahima Ouattara, porté en Homme de l’année 2025 par un sondage de l’ONG Balle à terre.

Téné Birahima Ouattara réalise une percée

L’ONG Balle à Terre informe l’opinion nationale et internationale qu’à l’issue d’un sondage conduit auprès d’un échantillon représentatif d’acteurs de la société civile, de professionnels des médias, d’analystes et de citoyens, Monsieur Téné Birahima Ouattara, Ministre d’État, Ministre de la Défense, a été désigné Homme de l’Année 2025 en Côte d’Ivoire.

Ce sondage, mené selon une méthodologie rigoureuse et transparente, s’est appuyé sur une grille d’évaluation fondée sur des critères objectifs, notamment :

● l’impact sur la vie nationale ;

● la contribution à la stabilité et à la cohésion sociale ;

● la capacité de mobilisation ;

● le leadership, ainsi que l’adéquation entre l’action publique et les valeurs républicaines.

Les résultats du sondage placent en tête largement l’action déterminante de Monsieur Téné Birahima Ouattara en faveur de la stabilité et de la sécurité en Côte d’Ivoire. En effet, en sa qualité de Ministre d’État, Ministre de la Défense, il a œuvré au renforcement des capacités des Forces armées de Côte d’Ivoire, à la consolidation de la stabilité intérieure et à la préservation de l’intégrité territoriale, dans un contexte régional et international marqué par des défis sécuritaires majeurs.

Son engagement constant pour une armée professionnelle, moderne et républicaine a contribué à rassurer les populations, à renforcer la confiance nationale et à affirmer l’autorité de l’État.

Au-delà des questions sécuritaires, le sondage a également mis en exergue son leadership politique, sa capacité de rassemblement et sa contribution à la paix sociale et à la cohésion nationale. Son action publique a favorisé l’unité, le dialogue et le vivre-ensemble, valeurs essentielles à la consolidation de la démocratie et du développement.

Les répondants ont par ailleurs salué son implication dans la promotion du développement local, de la culture et du patrimoine, ainsi que son attention portée aux enjeux citoyens et environnementaux, traduisant une vision globale et inclusive du progrès national.

Au regard des résultats du sondage et du nombre de points cumulés dans les différentes catégories évaluées, Monsieur Téné Birahima Ouattara s’est imposé largement comme la personnalité ayant marqué de manière significative l’année 2025.

L’ONG Balle à Terre organisera, dans les jours à venir, une cérémonie officielle destinée à consacrer cette distinction et à célébrer les valeurs de service public, de patriotisme, de discipline et d’excellence, indispensables à la construction d’un État fort et d’une nation unie. Les modalités de cette cérémonie feront l’objet d’une communication ultérieure.

En attendant, l’ONG Balle à Terre adresse ses chaleureuses félicitations à l’Homme de l’Année 2025. Balle à Terre exprime également sa gratitude à tous ceux et à toutes celles qui ont participé au sondage.

Fait à Abidjan, le 5 janvier 2026

Christian Koffi

Secrétaire général de l’ONG Balle à Terre