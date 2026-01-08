Visas américains : suspension partielle pour la Côte d’Ivoire et le Bénin

Les Etats-Unis mettent en application la mesure de restriction de l’entrée des ressortissants étrangers. La mesure touche plusieurs pays africains dont la Côte d’Ivoire et le Bénin. Pour justifier la décision, les autorités américaines évoquent une mesure sécuritaire.

Visas américains : le Bénin et la Côte d’Ivoire concernés par une suspension partielle

La Côte d’Ivoire et le Bénin figurent sur la liste des 19 pays touchés par la suspension partielle de visa par les États-Unis. Annoncée depuis quelques semaines, la mesure est entrée en vigueur début janvier 2026. Selon une note du secrétariat d’État, cette nouvelle réforme est applicable à compter du 1er janvier, conformément à la proclamation présidentielle 10998 relative à « restriction et à la limitation de l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis ».

En dehors de la Côte d’Ivoire et du Bénin, l’Angola, l’Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cuba, la Dominique, le Gabon, la Gambie, le Malawi, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo, le Tonga, le Venezuela, la Zambie et le Zimbabwe. La décision concerne les visas de visiteur non-immigrant B-1/B-2 et les visas d’étudiant et d’échange F, M, J, ainsi que pour tous les visas d’immigrant, à quelques exceptions près.

La proclamation présidentielle 10998 s’applique uniquement aux ressortissants étrangers qui se trouvent hors des États-Unis à la date d’entrée en vigueur ET qui ne détiennent pas de visa valide à la date d’entrée en vigueur (1er janvier 2026 à 00h01 HNE).

Il faut préciser que les ressortissants étrangers, même ceux qui se trouvent hors des États-Unis, titulaires d’un visa valide à la date d’entrée en vigueur ne sont pas soumis à cette mesure de restriction. « Aucun visa délivré avant le 1er janvier 2026 à 00h01 HNE n’a été ni ne sera révoqué en vertu de cette proclamation », a indiqué le Secrétariat d’État.