Show-biz : Petit Denis à Paris depuis ce matin, rdv au Before

Petit Denis, le capitaine du zouglou se porte bien. Il vient de débarquer à Paris ce vendredi 29 mars 2019 pour préparer son concert qui se tiendra au Zouglou Before, dans le 93.

Petit Denis "Denco" retrouve ses fans Parisiens

C’est sur invitation de DL organisation, la maison organisatrice de spectacles du promoteur Dao l’Argent, un des puissants hommes des nuits africaines de Paris du moment que l’artiste ivoirien à refoulé le sol français. Petit Denis, qui n’avait plus été aperçu dans l'hexagone depuis maintenant 3 années, revient se rappeler à ses fans.

Et ce show pour lequel l’artiste a débarqué à Paris au petit matin de ce vendredi se tiendra ce dimanche 31 mars à 22h, au Bifore, le temple de la musique ivoirienne et africaine situé au 12 Avenue Roger Semat 93 200 Saint-Denis.

Pour ce spectacle qui s’annonce grandiose sous les regards de Francesca Sery et Cynthia Logbo, les deux charmantes patronnes du Before, toutes les bouteilles auront le même prix, 120€.

Kyss Noadya de KLPROD, notre reporter vivra pour vous ce retour de Petit Denis à Paris. Elle ne laissera passer aucun détail croustillant de cette soirée du retour de Denco à Paname.