Coopération ivoiro-française: Dominique Ouattara intègre Hec Paris

La Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a intégré la prestigieuse grande école française de commerce, Hec Paris.

Dominique Ouattara à Hec Paris

Organe consultatif de l’institution auprès du Conseil d’administratif chargé principalement de la stratégie à l’international, c’est au sein du International advisory board (conseil consultatif international, en français) que Dominique Ouattara, la présidente de Children of Africa, a fait son entrée en mars 2019. Elle y siègera aux côtés de plus d’une vingtaine de personnalités de milieux divers (finance, média, opérateurs économiques,…).

Organe inclusif

La liste est inclusive. Des médias aux organisations caritatives en passant par le monde des affaires, les membres du International advisory board de Hec Paris viennent de divers secteurs. Ce sont Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire, Présidente de la Fondation Children of Africa, Valérie Colloredo, créatrice de la Fondation 104,Directeur général de la fondation Dieter Schwarz pour la science, Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, Vice-Présidente et Directrice générale de la Qatar Foundation, pour ce qui est du domaine caritatif. Suzanne Fortier, Principale et Vice-chancelière de l'Université McGill et Jean-Lou Chameau, Président émérite du California Institute of Technology (Caltech) y representent le monde universitaire quand Della Bradshaw, journaliste, y est pour le compte des médias. Le secteur privé également y est présent avec des responsables d’entreprises de renommée internationale comme Reinhold R. Geilsdörfer, Hubert Joly, Président-Directeur Général de Best Buy, Leah Marshall, Directrice de l'hôtel Le Bristol Paris, Sylvia Metayer, Directrice générale monde des services aux entreprises et membre du Comité exécutif, Sodexo, Michel Fattal, Vice-Président de Fattal Group,Charles Cheng, Co-Président de Byton, Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe Ocp, Cecilia Weckstrom, Senior Global Director, Head of People Innovation, The Lego Group. Pour le compte des financiers on compte, Reepak Rao, fondateur et Pdg d’Heritage Investment Company, Wang Shi, fondateur et Président de China Vanke, Jens Weidmann, Président de la Banque fédérale d'Allemagne, Membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, Lan Yan, Directrice Générale Grande Chine, Banque Lazard et Federico Sturzenegger, ancien Gouverneur de la Banque Centrale d’Argentine, Christophe Cuvillier, Président du directoire d’Unibail-Rodamco-Westfield, Jean-Yves Fillion, Pdg de BNP Paribas Amérique du Nord ainsi que Tony Chedraoui, fondateur et Directeur général des investissements de Tyrus Capital. Fidji Simo, et Muhammad Yunus, respectivement Vice-Présidente de Facebook et prix Nobel de la Paix 2006 compose également le conseil de Hec Paris.