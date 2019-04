Sri Lanka : 3 églises et 3 hotels bombardés, plus de 156 morts

Au moins 156 personnes ont été tuées et plus de 400 ont été blessées, dans la matinée de ce dimanche 21 avril 2019 au Sri Lanka, lors d'une série d’attentats contre trois hôtels de luxe et trois églises, où étaient réunies plusieurs personnes pour la messe de Pâques, selon les autorités locales.

Des attentats simultanés contre des églises et des hôtels de luxe font au moins 158 morts

Le Sri Lanka a été endeuillé ce dimanche de Pâques par une vague d'attaques qui ont visé des lieux fréquentés par des étrangers et des catholiques. Ce sont donc 3 hôtels et 3 églises qui été bombardés occasionnant la mort d'au moins 156 personnes à en croire le bilan provisoire publié par les autorités locales. Aucune revendication n’a encore été faite pour cette vague d’attaques à la bombe d’une extrême violence.

Au moins 64 personnes ont trouvé la mort dans la capitale Colombo, où trois hôtels - le Cinnamon Grand, le Shangri-La et le Kingsbury - ainsi que l’église Saint-Antoine ont été attaqués. Parmi les victimes figurent au moins 35 étrangers. Au moins 67 personnes ont également été tuées dans l’église Saint-Sébastien de Negombo, une ville à majorité catholique au nord de Colombo. Au moins 25 personnes ont été tuées dans une église de la ville de Batticaloa, dans l’est de l’île. Ce bilan n'est que provisoire et devrait évoluer tout au long de la journée.

Les célébrations de Pâques annulées

Ces attentats coordonnés se sont produits dans plusieurs églises du Sri Lanka pendant que les chrétiens catholiques prenaient part à la messe de Pâques. Toutes les célébrations de Pâques ont immédiatement été annulées dans le pays et les écoles resteront fermées jusqu’au 23 avril. Le président sri-lankais Maithripala Sirisena a également ordonné le déploiement de l’armée dans la capitale et la mise en place d’une unité spéciale de la police et l’armée qui aura pour mission d'enquêter sur les attentats. Pour sa part, le Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, a condamné ces attaques qu'il a qualifiées de lâches et a annoncé que le gouvernement prendrait des mesures immédiates pour contenir la situation.