Football : Crystal Palace fixe un prix XXL pour l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha

Annoncé du côté du Paris Saint-Germain par la presse britannique le week-end dernier, tout porte à croire que l'international ivoirien rejoindra une grosse écurie européenne lors du prochain mercato. Mais il faudra mettre la main à la poche pour se l'offrir. 75 millions de livres, soit un peu plus de 86 millions d’euros (plus de 56 milliards de FCFA, c'est le prix fixé par Cristal Palace pour vendre Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha va coûter très cher

Il y a quelques années, le jeune Wilfried Zaha était perçu comme l’une des étoiles montantes du football anglais. Mais lors de son arrivée à Manchester United en provenance de Crystal Palace en 2013, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’ailier, qui avait rencontré de réels problèmes avec l’entraîneur David Moyes.

Reparti à Crystal Palace en 2014, il est progressivement redevenu ce joueur rapide et habile, et doté d’une très bonne finition. Il affiche 9 buts et 3 passes décisives en 31 apparitions en championnat. Zaha qui a également fait le choix de rejoindre les Eléphants, la sélection ivoirienne, fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs de Premier League, et a vu sa cote grimpée à telle enseigne que plusieurs grands clubs européen souhaitent l’arracher aux Eagles, d'autant plus que le joueur lui même a fait part de son envie de disputer la Ligue des Champions.

Crystal Palace ne compte cependant pas vendre sa pépite à prix bon marché. Le medias anglais '' L'indépendant '' a dévoilé ce mardi que Crystal Palace estimerait la valeur de son joueur à 75 millions de livres, soit un peu plus de 86 millions d’euros (Plus de 56 milliards de fcfa). Le journal indique par ailleurs que le joueur qui touche actuellement un salaire d’environ 7,2 millions d’euros (plus de 4 milliards de fcfa) par saison ne privilégiera pas forcément le côté financier lorsqu’il faudra trouver un nouveau club.