Football : Arsenal veut l'Ivoirien Jean-Philippe Gbamin

L'international ivoirien de Mayence en Allemagne, Jean-Philippe Gbamin, pourrait rejoindre la Premier League anglaise la saison prochaine, car très courtisé par Arsenal. Selon le média allemand Fussball.news, les Gunners seraient prêts à mettre près de 23 milliards sur la table du club allemand de première division pour s’attacher les services du très polyvalent milieu de terrain ivoirien.

Jean-Philippe Gbamin vers la Premier League anglaise

Depuis trois saisons, Jean-Philipe Gbamin, qui évolue sous le maillot de Mayence en Allemagne, enchaine les belles prestations. La preuve, l’Ivoirien a fait valoir son excellent volume de jeux, le week-end dernier, lors de la victoire de son équipe face à Düsseldorf (3-1), une rencontre comptant pour la 30e journée de le BoudesLiga. Récupérant plusieurs ballons adverses, tout en orientant parfaitement ses coéquipiers vers l’attaque, le jeune milieu de terrain, qui joue par moment en défense, a même été ovationné par les supporters de Mayence.

Arsenal qui convoitait déjà l'Ivoirien l'an dernier, a décidé de se montrer plus convainquant, en sortant le chéquier pour s’attacher les services de Gbamin. 22 milliards 958 millions de FCFA, tel est le montant proposé par Arsenal. Reste maintenant à savoir si les dirigeants allemands laisseront filer l’international ivoirien, dont le contrat expire en 2023.

Qui est Jean-Philipe Gbamin?

Jean-Philippe Gbamin, né le 25 septembre 1995 à San-Pédro (Côte d'Ivoire), évolue au poste de défenseur ou de milieu défensif au FSV Mayence 05. Il dispose de la double nationalité franco-ivoirienne. Il commence le football en 2005 à l'US Saint-Quentin Blessy avant de rejoindre un an plus tard l'Aire-sur-la-Lys. En 2007, il intègre le centre de formation du RC Lens et y signe son premier contrat professionel en 2013.

Le 18 février 2015, un classement établi par le Centre international d'étude du sport, le positionne comme le troisième meilleur défenseur latéral par rapport à son expérience et son potentiel parmi les joueurs de son année de naissance dans les grands championnats européens, derrière Luke Shaw (Manchester United) et Calum Chambers (Arsenal). Depuis le 13 juillet 2016, il s'est engagé avec le FSV Mayence 05 pour une durée de cinq ans.

Après avoir jouer dans toutes les sélections de jeune de la France (U18, U19 et U20), Jean-Philippe Gbamin a finalement décidé de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il a honoré sa première sélection le dimanche 4 juin 2017 lors d'un match amical contre les Pays-Bas (défaite 5-0). Il a participé aux eliminatoires de la CAN 2019 et a su gagner la confiance du selectionneur ivoirien, Kamara Ibrahim, qui le convoquera certainment pour le voyage en Egypte.