Afro-basket Dames 2019 : Le Cameroun tient son ticket pour le tournoi

La sélection féminine de basket du Cameroun s’est imposée (70-66) dimanche contre celle de la République démocratique du Congo. Une victoire qui scelle la qualification des Lionnes après leur deuxième succès de rang face aux Congolaises.

Le Cameroun arrache le seul billet de la Zone IV.

Le seul qualifié de la Zone IV pour la prochaine Coupe d’Afrique féminine de basket est connu. Dimanche, le Cameroun s’est qualifié pour le tournoi en disposant de nouveau de la République démocratique du Congo. Les pouliches de Guy Moudio se sont imposées (70-66) et participeront donc l’Afro-basket 2019 de leur catégorie.

La seconde manche entre Congolaises et Camerounaises a été plus serrée que la première. Lors du premier round, les Lionnes avaient dominé leurs adversaires sur un score considérable en s’imposant 91 à 46. Cette fois, les Congolais décidées à renverser les Camerounaises à domicile n’ont pu que réduire l’écart au score. Grâce à ce deuxième succès le Cameroun décroche le seul ticket qualification pour la CAN de basket féminin.

Le tournoi qualificatif à cette compétition s’est déroulé du 4 au 5 mai à Yaoundé. Seuls le Cameroun et la RD Congo ont pu y prendre part. Six autres pays de la Zone IV n’ont pas participé. Il s’agit du Congo, de la République Centrafrique, Guinée Equatoriale, du Tchad, du Gabon et de Sao-Tomé et Principe.

Pour l’instant le pays hôte de l’Afro-basket 2019 n’est pas encore. Trois pays sont candidats en lice pour abriter le tournoi : Madagascar, la Tunisie et le Nigeria, champion en titre. La compétition se déroule du 18 au 25 août.