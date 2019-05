CPI, "Dossier génocide wê", accusée Me Habiba Touré se defend

Accusée de tentative de spoliation dans le dossier du "génocide Wê", par le camp Kéi Vao de l'Association slidaeité wê présentement sur la table de la Cour Pénale internationale, Me Habiba Touré, avocate rattachée au Barreau de la Seine-Saint-Denis, près la Cour d’Appel de Paris, en France s'insurge contre ce qu'elle qualifie de graves accusations et qui ne reposeraient sur aucun fondement.

Dossier génocide wê à la CPI : Accusée, Me Habiba Touré crache ses vérités

Me Habiba Touré, avocate de l'ex-première Dame de Côte d'Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo a répondu aux accusations de Mme Célestine Kéi Vao, présidente de l'Association solidarité Wê, qui l'accusait elle ainsi que d'autres personnalités de l'entourage de l'ancien chef de l'Etat Ivoirien Laurent Gbagbo de tentative de spoliation, du dossier 'du génocide wê" jugé récévable par la Cour pnale internationale. À écouter Me Habiba Touré les accusations portées par Dame Kéï Vao, dans le dossier du génocide Wê à la CPI, ne seraient que le fruit de ses imaginations puisque celles-ci ne reposeraient sur aucun fondement. « Qui peut croire que le FPI, avec à sa tête Laurent Gbagbo, serait dans de sombres négociations sur le dossier Wê? », interroge-t-elle. Avant d'ajouter ce qui suit : « Ce sont de graves accusations qui ne reposent sur rien. Du reste, cette dame ne peut plus parler au nom d'une association en liquidation », a-t-elle fait savoir.

Dans ses éclaircissements, l'avocate a rappelé que la préoccupation prémière qui est la sienne, c'est la poursuite du combat afin qu'obtienne justice, ces milliers de victimes de cette affreuse guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire. « Ces personnes ne peuvent avoir été violées, persécutées, pillées et pour beaucoup massacrées sans que rien ne se passe. Je représente près de 5000 personnes qui ont subi le pire, et que Mme BENSOUDA doit cesser d'ignorer. Le mandat de la Procureure de la CPI se termine en 2021, mes clients attendent des poursuites effectives avant qu'elle ne termine son mandat. Là est mon combat », soutient Me Habiba Touré, qui ajoutera que les "élucubrations" de dame Kéï Vao ne sont que des distractions de mauvais goût" . « Vous croyez vraiment que les élucubrations de cette dame qui se prévaut d'une association qu'elle ne représente plus les intéressent ? » questionne-t-elle, et de conclure. « Les victimes veulent la justice. Elles veulent pouvoir récupérer leurs terres, leurs biens. Elles veulent pouvoir être reconnues et obtenir justice. C'est de ces victimes qu'il faut parler, elles ont vécu trop de drames pour continuer d'être ignorées. Le reste n'est que distraction de mauvais goût », a-t-elle conclu.

Mme Martine Kéï Vao, présidente de l’ONG « Solidarité wê » accusait Me Habiba Touré, Demba Traoré, Me Rodrigue Dadje et la seconde épouse de Laurent Gbagbo, Nady Bamba qui tenteraient par tous les moyens de lui retirer le dossier des tueries massives à l’ouest du pays, jugé recevable depuis avril 2016 par la Cour Pénale Internationale (CPI).