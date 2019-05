Performance : Enfin une Africaine sur le toit du monde

Saray N’kusi Khumalo est devenue la première femme de couleur à atteindre le plus haut sommet du globe, l’Everest. Elle vient de réaliser cette prouesse après quatre tentatives.

Saray N’kusi Khumalo ne compte pas s’arrêter si haut.

Nouveau record stratosphérique au Mont Everest. Jeudi, la Sud-africaine Saray N’kusi Khumalo a réussi l’ascension du mont Everest (8 848 m). Cette cheffe d’entreprise de 47 ans est devenue, selon les organisateurs de son expédition, la première femme africaine noire à poser le pied sur le toit du monde.

Elle a réalisé cette performance avec son équipe de huit personnes jeudi matin (8h45 en heure locale, 4h45 du matin en Afrique du Sud). Saray N’kusi Khumalo en était à sa quatrième tentative. En 2014, elle avait dû rebrousser chemin après une avalanche qui avait tué 16 guides à l’époque. Un an plus tard, l’expédition a été annulée après un tremblement de terre. A nouveau en 2017, elle a dû renoncer à moins de 100 mètres du sommet, à cause de vents violents.

Sa prouesse a d’ailleurs été saluée au plus haut sommet dans son pays. « Saray N’kusi Khumalo est la première femme africaine à gravir l’Everest pour promouvoir l’accès à l’éducation des enfants d’Afrique, a salué le président sud-africain Cyril Ramaphosa sur Twitter. Toutefois, deux alpinistes ont disparu durant cette expédition, des recherches sont en cours pour les retrouver.

Selon les organisateurs de cette expédition, cette mère de deux garçons a entamé la descente de l’Everest avec en tête de relever d’autres défis en altitude. Comme elle l’indique sur son site officiel, elle ne compte pas s’arrêter là. Saray N’kusi Khumalo a déjà atteint les sommets du Kilimandjaro (Tanzanie), l’Aconcagua (Argentine) et du mont Elbrouz en Russie. « Mon rêve est d’aller toujours plus haut et toujours plus loin aussi longtemps que je vivrai. Afin de tracer la route de mes enfants et des gens ordinaires pour qu’ils prennent conscience et acceptent que des gens ordinaires peuvent atteindre des sommets insoupçonnés », indique-t-elle.