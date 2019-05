Côte d'Ivoire : Alpha Yaya Touré prend parti pour Gon Coulibaly

L'honorable Alpha Yaya Touré s'est invité dans le debat autour de la succession du Chef de l'Etat Alassane Ouattara dans le cadre de la présidentielle de 2020.

Présidentielle 2020: Alpha Yaya Touré se positionne pour Gon Coulibaly

L'ex-lieutenant de Guillaume Soro , Alpha Yaya Touré, est désormais engagé aux côtés du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dans sa marche pour la conservation du pouvoir d'Etat au soir de la présidentielle de 2020. Celui qui a récemment tourné le dos à Guillaume Soro, pour le parti de son cœur s'est invité dans le débat pour la succession du chef de l'Etat Alassane Ouattara.

Alors que certains, notamment l'opposition au régime, s'interrogent sur la capacité de l'actuel patron du gouvernement à succéder à Alassane Ouattara, le député-maire de Gbon pense tout haut que les deux hommes présentent des similitudes dans leur volonté de sortir la Côte d'Ivoire du sous-devéloppement. À l'en croire, le député de Korhogo serait la personne idoine à même de poursuivre l'œuvre du Chef de l'Etat Alassane Ouattara. "Qui est plus présidentiable que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ? À l'évidence, les adversaires d'AGC n'ont plus rien à dire. Parce que dire qu'il n'est pas présidentiable alors qu'il satisfait à toutes les conditions du point de vue de la Constitution ivoirienne, c'est visiblement, prendre ses désirs pour la réalité. Puisque, intellectuellement, moralement, idéellement, technocratiquement, il est la personne idoine pour continuer l'œuvre du président Alassane Ouattara. D'autant que les deux personnes partagent la même vision, les mêmes idéaux et la même idéologie. On peut difficilement trouver meilleur profil pour assurer la succession de l'actuel chef de l'Etat", a indiqué Touré Alpha Yaya sur sa page Facebook.

Le débat autour de l'éligibilité de Gon Coulibaly pour les échéances de 2020 est donc pour lui un débat auquel les militants du RHDP ne devrait en aucun cas s'en intéresser. "C'est un vrai-faux débat", clame-t-il, avant d'inviter la jeunesse de son parti, le RHDP, à se mobiliser pour assurer la victoire au Parti d'Alassane Ouattara, dès le premier tour. "Chers jeunes mobilisons nous pour la victoire du RHDP au premier tour des élections présidentielles de 2020", a lancé le coordinateur régional de la génération gagnante de la Bagoué aux militants de son parti .