RDC : Ilunga Ilunkamba nommé Premier ministre après 4 mois d'attente

Félix Tshisekedi a enfin son Premier ministre, en la personne de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il aura fallu plus de 4 mois d'attente avant que le nouveau président congolais ne décroche cet oiseau rare.

Sylvestre Ilunga Ilunkamba, fruit du consensus Tshisekedi - Kabila

Élu fin décembre 2018, Félix Tshisekedi n'a véritablement pas toutes les cartes en main. Son prédécesseur, Joseph Kabila , disposant de la majorité au Parlement. Aussi, dans cette cohabitation à la congolaise, le nouveau et l'ancien président de la République devront s'accorder pour la marche de la Nation.

C'est ainsi que ce 20 mai, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont entendus sur la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba en qualité de Chef du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC). Et ce, quatre mois après l'élection du nouveau président congolais.

Cette nomination a donc été actée après d'intenses négociations entre les deux leaders politiques pour trouver un terrain d'entente sur le profil de la personnalité qui devra incarner cette haute fonction.

Un autre évènement est intervenu, ce même jour. Il s'agit du retour au bercail d'un autre leader politique congolais, en la personne de Moïse Katumbi Chapwe, dans son fief de Lubumbashi.

Le parcours professionnel de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nouveau PM congolais

Professeur à l’Université de Kinshasa/Sc. Eco/Entreprises publiques et Multinationales (1979- à ce jour ) ;

Directeur de cabinet du Ministre du Plan (1979-1980) ;

Directeur de la Coopération et des Relations Internationales au Rectorat de l’UNAZA (Université Nationale du Zaïre (1980-1981) ;

Vice-ministre à l’Économie, Industrie et Commerce Extérieur (1981-1983) ;

Vice-Ministre au Plan (1983-1984) ;

Vice-Ministre au Portefeuille (1984-1986) ;

Conseiller Principal à la Présidence de la République en matière économique et financière (1986-1987) ;

Vice-Ministre au Plan (1987-1990) ;

Ministre du Plan (1990) ;

Ministre des Finances (1990-1991) ;

Associé-gérant de la Société RETIMEX (spécialisée dans le montage des financements avec Equator Bank et dans l’Import et Export pour l’industrie des métaux non ferreux de la RDC), Cape Town, RSA (1993-2003) ;

Secrétaire Exécutif du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’État (COPIREP) : 2003-2014 ;

Directeur Général de la SNCC en mars (2014-2019).