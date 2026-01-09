Législatives 2025 : Assalé Tiémoko débouté par le Conseil constitutionnel

© Afrique-sur7.fr : Assalé Tiémoko Antoine

Ce vendredi 9 janvier, le Conseil constitutionnel a confirmé l’échec d’Assalé Tiémoko aux élections législatives du 27 décembre dernier. Le juge constitutionnel a débouté le député sortant qui demandait l’annulation des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) dans la circonscription de Tiassalé.

« Je ne ressens même pas de colère », Assalé Tiémoko après la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a déclaré recevable la requête du maire de Tiassalé dans la forme. Toutefois, il a estimé que le recours est mal fondé. En verdict final, le juge constitutionnel a rejeté la requête, confirmant ainsi les résultats provisoires de la CEI auxquels Assalé Tiémoko s’oppose. Conformément aux résultats de la CEI qui viennent d’être validés, Sanogo Dramane Alpha détrône Assalé Tiémoko.

Selon 127 procès-verbaux de dépouillement, j’ai gagné cette élection avec un écart de 1 356 voix. J’ai demandé au Conseil constitutionnel, via mes avocats, la confirmation de ma victoire ou, à défaut, l’annulation de l’élection afin qu’elle soit reprise.

Antoine Assalé Tiémoko
Assalé Tiémoko dit avoir été informé de la décision du Conseil constitutionnel sur les réseaux sociaux. Selon ses dires, ni lui ni ses avocats n’ont reçu notification de la décision. Le député sortant fait également savoir qu’il a été privé de son droit de contredire les arguments de son adversaire. « Je ne connais pas les arguments de mon adversaire, alors qu’il a eu accès aux miens et a même eu l’occasion d’y réagir. Je ne sais donc pas sur quelle base ma requête a été jugée « mal fondée ». »

