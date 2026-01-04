Téné Birahima après Alassane Ouattara, le message au cadres du RHDP

Téné Birahima Ouattara, choix pour succéder à Alassane Ouattara, n’est pratiquement plus un secret au RHDP. Sauf que cette idée, ils sont nombreux, les cadres de ce parti, à ne pas souhaiter la voir devenir réalité. Pourtant, tout indique qu’elle est le choix du chef de l’État, par ailleurs président du parti. Quand le choix vient d’en haut, le parti s’incline, même à contrecœur… Analyse.

RHDP : Alassane Ouattara prépare l’option Téné Birahima

Incroyable mais vrai, en Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui ne demandait qu’un, puis deux mandats, en est désormais rendu à son quatrième. Et la fin de celui-ci pourrait ne pas être la fin des Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire, selon les dernières informations. Son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, serait l’option privilégiée pour lui succéder. Et la machine semble déjà lancée pour arriver à ce cas de figure.

Comme toujours, c’est le magazine Africa Intelligence qui, sous prétexte de diffuser des scoops, jauge le public ivoirien sur les décisions controversées à venir. C’est ce média qui, lorsque Tiéné Birahima devait entrer au gouvernement en mars 2021, avait annoncé la nouvelle. Pour rendre acceptable cette idée d’une famille au pouvoir en Côte d’Ivoire, la publication l’avait annoncé à la Primature, alors qu’il devait entrer au ministère des Affaires présidentielles, une véritable fenêtre d’Overton, une manipulation par déplacement de la norme.

Fenêtre d’Overton :

Pour rendre acceptable une décision choquante et complètement déplacée, on fait circuler une information bien plus extrême, plus grave, complètement inacceptable. Oui, parce que nous sommes en Côte d’Ivoire, dans un pays de 30 millions d’habitants qui regorge de compétences en tout genre et à tous les niveaux. Les meilleurs talents pour diriger ce pays ne peuvent être que les seuls Ouattara.

La fenêtre d’Overton est en tout cas la meilleure façon pour le gouvernement et ses communicants d’observer la réaction du peuple et de la classe politique. C’est ainsi qu’il a intégré le gouvernement Bakayoko, dont il a pris la succession au ministère de la Défense à sa mort. Avant cette nomination à ce poste hautement stratégique, son nom avait circulé avant la nomination de Patrick Achi comme Premier ministre.

RHDP : Téné Birahima, le scénario d’Alassane Ouattara

C’est de nouveau cette technique qu’utilisent encore le régime Ouattara, qui semble vouloir bombarder son frère cadet Premier ministre ou Vice-Président de la République. Des rumeurs, toujours du même journal spécialiste des fenêtres d’Overton, annoncent qu’il pourrait remplacer Beugré Mambé et qu’il serait l’option pour succéder à Alassane Ouattara plus tard.

Une chose est certaine, lentement mais sûrement, l’on s’achemine vers l’hypothèse de sa désignation à la place de Beugré Mambé à la tête du gouvernement ou de Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président, qui s’est récemment fait élire député de Tafiré.

Pour draper Téné Birahima d’une légitimité, une popularité plus grande, il s’est fait élire député d’Abobo sous un score de 88 % des suffrages. À noter qu’Abobo est le quartier le plus cosmopolitique de la ville d’Abidjan.

Ces décisions pro-Téné Birahima sont un message du président Alassane Ouattara pour les cadres de son parti. Le fait qu’il n’ait pas laissé Adama Bictogo, auto-déclaré prêt pour la bataille présidentielle du 25 octobre dernier, ou même un autre cadre du RHDP, montre sa confiance bien plus grande en son frère Téné Birahima. Dans l’envrionnement politique du moment, il est effectivement une des rares personnes à pouvoir assurer les arrières du Président en cas de départ du pouvoir. Les autres membres du RHDP, malgré leur hymne quotidien à l’amour de Ouattara, ne semblent pas vraiment lui inspirer confiance.

Dans les partis politiques forts, le chef choisit ; les cadres s’habituent. Les cadres qui portent le rêve présidentiel vont devoir apprendre à l’oublier en silence.