Terrorisme : les 10 pays africains les plus touchés (GTI 2025)

Quels sont les pays africains les plus touchés par le terrorisme ? Un rapport de l’Indice mondial du terrorisme (GTI) de 2025 désigne les pays et les zones visés par les groupes terroristes. Malgré les efforts fournis par les différents États et les victoires engrangées, les perspectives restent inquiétantes pour ces différentes zones qui continuent de lutter contre le phénomène.

Voici les pays africains les plus touchés par le terrorisme selon GTI 2025

Selon l’Indice mondial du terrorisme (GTI 2025), la région du Sahel a subi les plus lourdes pertes liées aux actes terroristes. Les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) sont en tête du classement des pays africains les plus touchés. Le bassin du lac Tchad, la Corne de l’Afrique et certaines régions d’Afrique centrale ne sont pas épargnés. On retrouve également ces zones sur la liste des régions qui subissent les assauts terroristes sur le continent.

Pays Rang africain Rang mondial Score Burkina Faso 1er 1er 8,58 Mali 2e 4e 7,91 Niger 3e 5e 7,78 Nigeria 4e 6e 7,66 Somalie 5e 7e 7,61 Cameroun 6e 10e 6,94 RDC 7e 12e 6,77 Mozambique 8e 17e 6,25 Kenya 9e 19e 5,37 Tchad 10e 23e 5,03 Source : GTI 2025 (Chaque pays reçoit une note de 0 à 10, 0 représentant l’absence d’impact et 10 l’impact le plus important mesurable)

Selon le rapport, le Burkina Faso détient le score le plus élevé, proche de 10. Ce qui signifie que le pays a enregistré le plus grand d’impacts que tous les autres. Il est classé 1er sur 163 pays évalués. Les données indiquent que le Burkina Faso a enregistré 111 incidents ayant fait 1 532 décès, 206 blessés et 8 otages.

Le Mali a enregistré plus d’incidents que le Burkina Faso, mais avec moins de décès et de blessés. Le bilan de Bamako est évalué à 201 incidents, 604 décès, 158 blessés et 292 otages. Quant au Niger, troisième pays de l’AES, le rapport fait savoir qu’il a enregistré 101 incidents, 930 décès, 158 blessés et 35 otages. Le Nigeria, seul pays de la CEDEAO dans le top 10 mondial et africain, dénombre également de lourds impacts (99 incidents, 565 décès, 177 blessés et 444 otages).

Les pays de l’AES résistent face au terrorisme !

Face à l’ampleur des actes terroristes dans leur région, le Burkina Faso, le Mali et le Niger prennent des mesures pour pousser loin la menace. Après leur retrait de la CEDEAO, qui, selon eux, n’apporte aucune solution durable à la crise sécuritaire, les trois pays ont créé une force unifiée. Dénommée Force unifiée de l’AES, elle a pour mission principale de mettre fin au terrorisme.

Chaque pays mène également la lutte à son niveau. Tous proches de la Russie, le Burkina Faso, le Niger et le Mali bénéficient du soutien militaire de Moscou pour faire face efficacement aux groupes terroristes. Même si le bilan est encore mitigé, ces trois pays dirigés par des militaires tentent d’apporter une réponse proportionnelle à la menace djihadiste.

Par ailleurs, plusieurs experts ont reconnu que la meilleure option pour contenir la crise sécuritaire réside dans la synergie d’actions. Tous les pays dans la sous-région doivent se donner la main et coordonner leurs actions. Malgré leur désaccord sur plusieurs autres points, la CEDEAO et l’AES semblent s’accorder sur cette solution. Pour Leonardo Santos Simão, chef du bureau Afrique de l’ouest de l’ONU, la coopération entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Alliance des États du Sahel (AES) est cruciale pour remédier à la crise sécuritaire.

Quid du Bénin et de la Côte d’Ivoire ?

Selon l’indice GTI 2025, le Bénin a obtenu un score de 4,80 sur 10. Ce score éloigne le pays de la ligne rouge. Il ne figure d’ailleurs pas dans le top 10 africain et mondial. Le Bénin se classe 12e en Afrique, derrière le Togo, et 26e au plan mondial, juste après la Palestine. Quant à la Côte d’Ivoire, il est l’un des pays africains ayant obtenu la meilleure note. Au compteur, la Côte d’Ivoire affiche 1,45 sur 10. Un score qui matérialise un faible impact du terrorisme dans le pays d’Alassane Ouattara.

Rapport sur l’Indice mondial du terrorisme 2025 : cinq points essentiels à retenir

La région du Sahel reste la zone la plus touchée par le terrorisme. Plus de la moitié des décès liés au terrorisme est concentrée dans cette zone et elle domine le classement des pays les plus touchés.

L’État islamique (EI) demeure l’organisation la plus meurtrière en 2025, actif dans 22 pays et responsable de 1 805 morts, principalement en Syrie et en RDC, tandis que le Tehrik-e-Taliban (TTP) connaît la plus forte progression avec une hausse de 90 % des décès.

L’Afrique subsaharienne hors Sahel enregistre une nette amélioration, avec une baisse de 10 % des décès liés au terrorisme, à leur niveau le plus bas depuis 2016.

Le terrorisme progresse fortement en Occident, avec une hausse de 63 % des attaques, particulièrement en Europe, où elles ont doublé ; les loups solitaires sont responsables de 93 % des attentats mortels, et les mineurs sont de plus en plus impliqués.