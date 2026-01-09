Côte d’Ivoire : un officiel malien risque 5 ans de prison

Placé en détention depuis plusieurs mois, le député malien Mahamadou Hawa Gassama risque cinq ans de prison et 500 000 FCFA d’amende. C’est la peine requise par le parquet, qui accuse l’officiel malien d’offense au président Alassane Ouattara. Membre du Conseil national de transition malien, Gassama est également poursuivi pour « diffusion d’expressions outrageantes par internet ».

Côte d’Ivoirte : Mahamadou Hawa Gassama pour offense à Alassane Ouattara

Bien connu sur les réseaux sociaux, il portait des critiques acerbes contre le régime d’Abidjan. Dans une déclaration virale en 2022, Mahamadou Hawa Gassama affirmait que le président ivoirien Alassane Ouattara est « l’ennemi du Mali ». Ces propos sont à inscrire dans un contexte où les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d’Ivoire se sont détériorées depuis la prise du pouvoir par Assimi Goïta. Le président ivoirien s’était aligné sur la position de la CEDEAO pour s’opposer au coup d’État au Mali.

Le mis en cause a reconnu les faits et s’excuse auprès du président Alassane Ouattara. « Je demande des excuses à mon grand frère Alassane Ouattara et à tous les Ivoiriens », a indiqué Mahamadou Hawa Gassama. Le procureur n’a pas été convaincu par les excuses de Gassama, qu’il juge « tardives ». Mais la défense estime qu’il n’est jamais tard pour bien faire. Me Ismaila Konaté rejoint son client et appelle à la clémence. Le verdict est attendu le 30 janvier 2025. Son arrestation est intervenue début juillet 2025 à l’aéroport d’Abidjan.