Agressé à Attécoubé, le préfet d' Abidjan explique son silence

Vincent Toh Bi Iriè, préfet d' Abidjan, a subi une agression le lundi 20 mai 2019, à Attécoubé. Il s' était rendu dans cette commune pour tenter d' apaiser une foule mécontente manifestant contre le règne des "microbes" dans leur cité. Mais l' administrateur a gardé le silence sur cette attaque qu' il a subie.

Le préfet d' Abidjan revient sur son agression

"La gestion des situations de crise n’ est pas une chose facile, avec tous les risques encourus. Certains m’ ont demandé pourquoi c’ est seulement maintenant que je parle de cet incident alors que les faits se sont déroulés le 20 mai 2019", a publié le préfet d' Abidjan sur les réseaux sociaux. Vincent Toh Bi Irié explique que "c' est parce que de tous les blessés de ces évènements de ce jour (...) trois présentaient des cas très spéciaux à côté desquels un œil tuméfié était une plaisanterie et peut-être même une provocation d'une nouvelle colère des jeunes".

Il faut rappeler qu' au moment où il échangeait avec une foule en colère, "un jeune surexcité" a jeté une pierre sur l'oeil droit du préfet d' Abidjan. "Passée la tempête, il me semble opportun, plus de deux semaines plus tard, d’ utiliser ces incidents comme support de sensibilisation de la jeunesse du département d’ Abidjan, ma circonscription de compétence, contre la violence comme mode d’ expression", a poursuivi le haut fonctionnaire.

Pour le préfet d' Abidjan, "la violence et la rage sont mauvaises conseillères. Elles n’ ont jamais conduit à rien d’ autre qu’ à la ruine et au désastre. Notre jeunesse doit se détourner de l’ usage de la force dans l’ expression des doléances et des revendications. Ce n’ est pas la voie idéale".

Le préfet d'Abidjan a appelé les jeunes "à un comportement beaucoup plus responsable des jeunes du département d’ Abidjan, quelles que soient les situations".

Loin de se laisser effrayer par cette attaque, Vincent Toh Bi Irié s' engage à demeurer sur le terrain des actions. "Comment pourrais-je gérer Abidjan, l’ une des populations les plus digitalement et électroniquement actives du monde si je ne vais pas à leur rencontre sur les réseaux sociaux et si je me contente de mon douillet bureau ? ", a-t-il cherché à savoir.