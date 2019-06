Côte d'Ivoire : Après le rituel de sang, des jeunes PDCI vont purifier chez Bédié

Lors de leur manifestation, devant la résidence d'Henri Konan Bédié, ce mardi 11 juin, des jeunes du RHDP avaient versé un liquide qui s'apparentait à du sang sur les lieux. Les jeunes du PDCI, qui estiment que le domicile de leur leader a été profané, ont décidé de purifier les lieux.

La J PDCI appelle à une prière chez Bédié

En prélude à la grande prière de purification suivi de louange à notre Dieu pour la vie et la santé du Sphinx de Daoukro, le Président de la JPDCI URBAINE s'est rendu, ce mercredi, sur les lieux pour constater l'acte ignoble de certains membres du RDR.

Le Président Valentin Kouassi demande a tous les jeunes d'être présents sur les lieux ce mercredi soir à partir de 18h30 afin de prendre part à la prière.

Opération 100 Bougies chez HKB / Prières et Louanges. Après le Rituel de Sang des jeunes du RHDP, prions et louons Dieu ce mercredi 12 juin 2019 à 18h30 devant la Résidence du Président Henri Konan Bédié avec des Bougies. Le Parti d’Houphouet et HKB ne connaissent pas le Sang. Prions pour HKB et la Côte d'Ivoire.

Honorable Akoto Olivier

Député de Daoukro / Ngattakro

Du sang versé devant la résidence de Bédié