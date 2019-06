Soro menacé au Maroc, Dah Sansan (RHDP) lui promet l'enfer à Rabat

L'honorable Dah Sansan, membre de la délégation ivoirienne à la rencontre des parlementaires africains de l'Assemblée parlementaire Francophone prévue pour les 14 et 15 juin 2019 à Rabat au Maroc, promet des moments difficiles à Guillaume Soro. L'ex-patron du parlement ivoirien en disgrâce avec le pouvoir d'Abidjan devrait co-présider cette rencontre en compagnie de son homologue marocain.

Dah Sansan veut regler ses comptes à Soro

Le duel entre Guillaume Soro et ses ex-alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix s'exporte hors des frontières ivoiriennes. C'est à Rabat, là où se tiendra la prochaine rencontre des parlementaires africains de la Francophonie, que Dah San, député RHDP et membre de la délégation ivoirienne, a décidé de régler ses comptes à l'ancien chef du Parlement ivoirien.

Guillaume Soro, faut-il l'indiquer, a déclaré sur les réseaux sociaux, en sa qualité de 1er vice-président de l'Institution, qu'il co-présidéra avec le chef du Parlement marocain les assises africaines de l'APF. Bien évidemment, la délégation ivoirienne conduite par le nouveau chef du Parlement ivoirien, voit en cette déclaration du député de Ferkessedougou un acte de défiance.

"Je viens de lire une publication du député de Ferkéssédougou qui dit qu'il est à Rabat pour co-présider l'assemblée régionale de l'APF. Il dit même qu'il est serein . Je suis moi aussi à Rabat. Ce député appelé Guillaume SORO va m'entendre et il va me connaitre. J'ai parlé", a répondu Dah Sansan.

La délégation est conduite par Amadou Soumahoro, successeur de Guillaume Soro au perchoir. Tout comme son prédécesseur, le député de Séguéla vise la présidence de l'APF. Contrairement à son challenger, Amadou Soumahoro bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes avec à leur tête le chef de l'Etat Alassane Ouattara.

Il est à noter que de ces assises, sortira le nom du candidat à la présidence de l'APF. Un poste qui de coutume revient au 1er vice-président du bureau de l'Institution. Lequel poste qu'occupe Guillaume Soro depuis 2013.