Côte d' Ivoire : FESCI, Assi Fulgence Assi cède définitivement le pouvoir

À la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Cote d' Ivoire), Assi Fulgence Assi a définitivement cédé son pouvoir à Saint Clair Allah, nouvellement élu à la tête du syndicat né dans les années 1990.

Saint Clair Allah, nouveau chef à la FESCI

Il y a eu passation de charges entre Assi Fulgence Assi et Saint Clair Allah, à la tête de la FESCI, le samedi samedi 15 juin 2019, au campus de Cocody, à Abidjan. La cérémonie a été l'occasion pour l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire d'exprimer sa disponibilité à être aux côtés de son successeur ainsi que du bureau de ce dernier pour la bonne conduite de son mandat.

Le nouveau secrétaire général de la FESCI a été investi sous le regard bienveillant d'un guide religieux, mais également d'anciens leaders de ladite fédération. Saint Clair Allah, alias le National Makélélé, s'est engagé à redorer le blason de l'organisation placée sous sa responsabilité.

Elu à la tête de la FESCI le samedi 1er juin 2019, Saint Clair Allah s'est illustré en assurant les fonctions de secrétaire adjoint aux affaires sociales d 'Assi Fulgence Assi. L'homme qui a en charge la gestion du plus grand syndicat d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire est étudiant en licence 3 de sociologie à l' université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Titulaire d'un master II en finance, il est le 11e secrétaire général de la FESCI.

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire a vu le jour dans les années 1990 avec pour premier secrétaire général Martial Joseph Ahipeaud. Né sous le régime du Parti démocratique de Côte d' Ivoire, le syndicat se donnait pour mission de revendiquer de meilleures conditions de vie et d'études pour les élèves et étudiants. Cette organisation a été dirigée par l'ex-président de l' Assemblée nationale, Guillaume Soro (1995-1998) ou encore Charles Blé Goudé (1998-2001).