Laurent Gbagbo agacé par des partisans: «Restez loin de la Belgique »

Acquitté puis libéré sous conditions, Laurent Gbagbo réside depuis février 2019 en Belgique, pays qui a bien voulu lui accorder l'accueil. En retour, l’ancien chef de l’Etat ivoirien a invité l’ensemble de ses partisans à s’abstenir de se rendre en Belgique pour une quelconque manifestation. Recommandation que certains partisans veulent fouler au pieds. D’où cet énième avertissement de Laurent Gbagbo que nous vous proposons de lire ci-dessous.

Laurent Gbagbo met en garde ses partisans et les invite à s’abstenir de toute manifestation en Belgique

Le 15 janvier 2019, la Cour Pénale Internationale (CPI) a prononcé l’acquittement du Président Laurent GBAGBO, Président du Front Populaire Ivoirien suivi, le 1er février 2019, de sa libération conditionnelle, à l’issue de laquelle, le Royaume de Belgique a accepté, en toute amitié, de l’accueillir. La Direction du Parti avait alors invité l’ensemble des militants et les nombreux sympathisants, à exprimer leur reconnaissance vis à vis de ce pays ami et à s’interdire toute forme de manifestation sur son territoire, durant le séjour du Président Laurent GBAGBO.

Cette disposition qui est encore d’actualité, répond au strict respect des conditions assorties à la libération et au séjour, en Belgique, du Président Laurent GBAGBO. Il nous revient avec insistance que des militants ou sympathisants projetteraient des manifestations sur le territoire Belge dans les jours à venir. La Direction du Parti, en accord avec le Président Laurent GBAGBO, invite à nouveau tous les militants et sympathisants à bien vouloir respecter ces consignes et leur recommande la plus grande vigilance contre toute forme de manipulation.

En conséquence, la Direction du Parti invite tous les militants et sympathisants du FPI à s’abstenir de se rendre dans le royaume de Belgique pour une quelconque manifestation. La Direction du Parti invite tous les partisans du Président Laurent GBAGBO au calme et à la sérénité.

Fait à Abidjan, le 26 juin 2019

Pour le FPI

Dr Assoa ADOU Secrétaire Général

SERVICE COMMUNICATION FPI