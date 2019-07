FESCI, le SG de la Section SHS Abidjan suspendu jusqu'à nouvel ordre

A peine élu secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire), qu’ALLAH St Clair dit NL Makélélé veut mettre de l’ordre au sein de la structure qu’il dirige. Ainsi, le nouveau SG de la FESCI vient-il de prendre d’importantes décisions.

FESCI, ALLAH St Clair dit NL Makélélé frappe fort

Le lundi 1er Juillet 2019, des heurts ont opposé des étudiants se réclamant de la FESCI Section SHS Abidjan (Sciences Humaines et Sociales) dirigée par le camarade Fofana Mamadou dit Gl SERY Yao Mohamed et des agents de la SOTRA à la gare Nord d'Adjamé. Ces étudiants fraudeurs ont non seulement refusé de se soumettre au contrôle d'usage des titres de transport mais en plus ont fait actes de violence sur les contrôleurs et autres usagers du transport SOTRA faisant de nombreux blessés et l'interpellation de certains étudiants.

De plus, ils ont été soutenus dans leur forfait par certains de leurs camarades qui ont empêché la circulation normale des bus à Cocody, Adjamé et Yopougon en erigeant des barricades sur la voie publique obstruant ainsi le trafic. Saisi du dossier, le SG de la FESCI le camarade ALLAH St Clair dit NL Makélélé a instruit des investigations pour faire la lumière sur la situation afin de situer les responsabilités. À l'occasion de ces investigations incluant une rencontre entre le camarade SG national et la Section SHS Abidjan, il est ressorti que les camarades coupables des actes susmentionnés ont agi sur instruction de leur secrétaire général.

Ainsi, le Secrétaire Général de la FESCI ne pouvant accepter de tels actes deviationnistes se situant aux antipodes de la logique de "zéro violence pour la promotion de l'excellence" sous laquelle il place son mandat, a décidé des mesures qui suivent : 1- le camarade Fofana Mamadou dit Gl Sery Yao Mohamed est suspendu de ses fonctions de secrétaire général de la Section SHS Abidjan jusqu'à nouvel ordre 2- Son 1er SG adjoint le camarade Téakoué Monyeoblé Patrick Olivier dit Gl KIRINA assure l'intérim jusqu'à nouvel ordre.

Fait à Abidjan le Mercredi 03 Juillet 2019

Pour la FESCI ALLAH St Clair,

Secrétaire Général National

NB: Les titre, sous titre et chapeau sont de la rédactio