Côte d'Ivoire/Sotra: Une unité d’assemblage de minibus Iveco installée en Côte d’Ivoire

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a procédé vendredi au lancement des travaux de construction d’une unité d’assemblage de minibus Iveco de la Sotra, d’une capacité de production de 500 véhicules par an.

Compagnie Sotra,des autobus à gaz bientôt en circulation

"L’investissement initial nouveau de Iveco (constructeur de véhicules industriels et de bus) est d'environ 500 millions de Fcfa pour la première phase et dotera l’unité industrielle d’une capacité de production de 500 véhicules par an", a dit M. Gon ajoutant que "le début de la production en série est fixé au premier trimestre 2019".

En février 2018, une convention commerciale, portant sur un montant de 59,033 milliards de FCFA pour l’achat de 450 autobus dont 50 autobus à gaz naturel, a été signé entre IVECO et la Société des transports abidjanais (SOTRA).

M. Gon a annoncé l’arrivée des premiers autobus "la semaine prochaine".

Selon le ministre des transports Amadou Koné, la chaîne d’assemblage sera fonctionnelle dès novembre, ajoutant que dans six mois, les premiers prototypes des autobus devraient être prêts.

M.Koné a annoncé par ailleurs un nouveau constructeur automobile qui devrait s’installer en Côte d'Ivoire, sans plus de précisions.

Rappelons que cette société d'Etat était au bord de la faillite avant de se relever grâce au plan de relance du gouvernement au sortir de la crise en 2011.

En 2017, la Sotra a réceptionné 500 autobus neuf dans le cadre d'un partenariat avec le constructeur Idien Tata. Ce qui a permis à la société de transporter 88 millions de passagers au cours de l'année.

Notons que l'objectif de la Sotra est le renouvellent de son parc automobile avec 2000 autobus d'ici 2020.