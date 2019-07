Présidentielle 2020: Charles Blé Goudé a peur pour la Côte d' Ivoire

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision TV5 Monde, Charles Blé Goudé s'est dit inquiet de la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Côte d' Ivoire. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) soutient que "la réconciliation est un échec".

Depuis La Haye, Charles Blé Goudé exprime ses craintes

Devant les caméras de TV5 Monde, Charles Blé Goudé a clairement dévoilé les craintes qui l'animent à l'approche de la présidentielle de 2020. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a affirmé qu'en Côte d' Ivoire, "les tensions sont encore vives". "Il suffit d'une petite altercation entre deux individus et très vite ça va glisser vers un conflit intercommunautaire. On l'a observé ces derniers temps à plusieurs reprises. Il suffit seulement d'une petite élection et puis, voyez-vous, ce sont des violences et des morts", a avancé Charles Blé Goudé.

Celui que l'on surnomme "le général de la rue" ne s'est pas arrêté là. "Il y a eu les législatives en Côte d' Ivoire, sans le président Gbagbo et moi. Il y a eu des violences et des morts, entre alliés. Il y a eu les élections municipales, il y a eu des morts et des violences. Il y a eu les élections régionales, il y a eu des morts entre alliés", a-t-il ajouté, avant de reconnaître qu' "il y a un mal".

Charles Blé Goudé estime qu'il faut "extirper la violence de la vie politique en Côte d' Ivoire". "Nous devons nous atteler à atteindre cet objectif-là. Oui, j'ai peur pour mon pays parce qu'au lieu de la confrontation des idées, on assiste malheureusement à tout moment à la confrontation physique. La réconciliation est un échec", a mentionné l'ex-leader de la galaxie patriotique.

Libéré sous condition, le 1er février 2019, Charles Blé Goudé est toujours en attente d'un pays d'accueil. Il séjourne encore à La Haye.