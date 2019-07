Business : A peine milliardaire, le rappeur Jay-Z s’investit dans la drogue

Premier rappeur américain à devenir milliardaire, Jay-Z s’est allié à une entreprise de vente de cannabis basée en Californie. La vente de cette substance est légale dans cet Etat de l’ouest des Etats-Unis.

Après la musique et le sport, Jay-Z veut se faire un nom dans la drogue.

On savait que le milieu du hip-pop/rap US était un marché prospère pour l’industrie du tabac. Seulement, un cap a été franchi par le rappeur Jay-Z, époux de la chanteuse Beyoncé. Le propriétaire du label Roc Nation vient en effet d’être désigné « chef conseiller en image de marque » par l’entreprise Caliva. Basée en Californie, cette structure est spécialisée dans l’industrie de la drogue.

La vente du cannabis étant légalisée dans cet Etat fédéral, l’industrie des stupéfiants y prospère. Déjà milliardaire, Jay-Z ne fait pas son entrée dans ce marché pour fructifier ses revenus à en croire la direction de Caliva. Dennis O’Malley, le PDG de cette entreprise, estime que le rappeur peut apporter « d’importants changements pour l’industrie en matière de visibilité ».

« Il poursuivra également ses efforts en faveur de la justice sociale en renforçant la formation professionnelle des anciens prisonniers et en favorisant la qualité et l'équité dans le développement de l'industrie du cannabis légal », ajoute le patron de Caliva. Pour sa part Jay-Z n’a pas caché son enthousiasme de se lancer dans un nouveau business.

« Tout ce que j'entreprends, je veux le faire correctement et au plus haut niveau. Avec tout le potentiel de l’industrie du cannabis, l’expertise et l’éthique de Caliva en font le meilleur partenaire pour cette aventure », a indiqué l’intéressé dont la fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars depuis juin 2019.