Nigeria : D’énormes pertes financières liées au vol de carburant

En dehors des pertes en vie humaine, le vol de carburant fait perdre des milliards à l’Etat du Nigeria. C’est ce qui ressort d’un récent rapport de la Charte des ressources naturelles du Nigeria (NNRC).

Jusqu’à 12 milliards de dollars de pertes dues au vol de carburant au Nigeria.

Le trafic clandestin du pétrole est une activité prisée dans les régions pétrolières du Nigeria. Activité dangereuse tout de même, puisque des individus perdent leurs vies en essayant de s’approprier quelques litres de l’or noir. Ce vol de carburant fait également perdre de nombreux milliards de dollars à l’Etat, comme l’indique le dernier rapport de la Charte des ressources naturelles du Nigeria (NNRC).

Selon la NNRC, les activités liées au vol de carburant entraînent une perte allant de 7 à 12 milliards de dollars (entre 4 000 et 7 000 milliards de francs CFA) pour les caisses publiques. Des montants considérables alors que ceux-ci peuvent servir à d’autres secteurs. « Ce que nous avons perdu en un an, c'est beaucoup plus de dix fois ce que nous avons dépensé en santé. Si nous pouvons réduire ce que nous perdons de seulement 10 %, nous pouvons tout au moins multiplier par deux notre budget de la santé », a déclaré Femi Ajibola, président de la New Nigeria Foundation, lors de la publication du rapport le 10 juillet.

Un consultant de la NNRC indique d’ailleurs qu’environ 400 000 barils ont été volés quotidiennement entre 2011 et 2014. On apprend également que les techniques de vols se sont améliorées ces dernières années rendant difficile la lutte contre le vol de carburant. Pointées du doigt, les populations locales vulnérables s’exposent au quotidien en détournant les conduits de pétrole.

Début juillet, 45 personnes ont trouvé la mort lors de l'explosion d'un camion-citerne qui s'était renversé le long d'une route avant d'être pillé par les riverains. Douze autres avaient péri dans les mêmes circonstances le 4 juillet à Lagos selon un dernier bilan des autorités nigérianes.