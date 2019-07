L’invention géniale d’un Sénégalais pour maîtriser les mathématiques

Michel Seck a mis sur pied un logiciel de simulation et de calcul permettant l’apprentissage des mathématiques. Une prouesse qui lui valu d’être recruté dans une université sénégalaise.

Avec SimulaMath, les mathématiques deviennent plus faciles.

Les mathématiques constituent la bête noire de bon nombre d’apprenants. Avec SimulaMath, ils n’auront plus de soucis à se faire sur cette matière scientifique. Il s’agit d’un logiciel conçu par un jeune sénégalais pour faciliter l’apprentissage de cette matière.

Inventé par Michel Seck, SimulaMath est approprié pour les élèves du secondaire et les étudiants de l’enseignement supérieur. Ce logiciel couvre plusieurs domaines allant de l’analyse aux réseaux arithmétiques, en passant par la cryptologie, les graphes 2D et 3D ainsi que l’algèbre et les applications.

De par sa gratuité, SimulaMath est un logiciel accessible à tous et le restera d’après Michel Seck. Son concepteur assure d’ailleurs qu’il peut résoudre la plupart des problèmes mathématiques. Seulement, l’avènement de cette calculatrice soulève quelques critiques, notamment en ce qui concerne l’esprit de créativité des apprenants. Certains estiment en effet que le logiciel va augmenter la paresse et la fraude.

Agé de 25 ans, Michel Seck est doctorant à l’Université Cheikh Anta Diop, où il enseigne d’ailleurs. Il prépare une thèse sur ses domaines de prédilection : cryptographie, algèbre et applications, mathématiques.