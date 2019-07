Guillaume Soro réagit à l'hommage à Ouattara a Ferké

L’ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a réagi à la cérémonie d’hommage rendu au chef d’Etat ivoirien Alassane Ouattara, tenue à Ferkéssédougou, sa ville natale, dans le septentrion de la Côte d'Ivoire.

Démonstration de force du RHDP à Ferké: Voici la réaction de Guillaume Soro

« Ce jour ! Je pense à Ferké ma ville natale, la ville de mes ancêtres. Ferké, la ville où reposent mon père et ma mère. J’aime Ferké. Ferké ville digne ». Telle a été la réaction de Guillaume Soro, l’ancien chef du Parlement ivoirien, ce samedi 27 juillet 2019, sur son compte Twitter.

Cette brève sortie inhabituelle un samedi surtout du député de Ferkéssedougou, vient en réaction à l’hommage rendu au chef de l’Etat Alassane Ouattara, dans la ville natale de celui qui se présente depuis peu comme un sérieux prétendant à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020.

Entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ce n’est plus le grand amour. L’ex-secrétaire général de la rébellion des Forces nouvelles, qui s’est résolu à prendre ses distances d’avec ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), nourrit désormais des ambitions présidentielles, qu’il ne cache plus.

Et cette démonstration de force des partisans du président Ouattara dans le fief de Guillaume Soro se présente à coup sûr comme un message clair lancé au député de Ferkéssedougou qui avait récemment effectué une grande tournée dans le nord du pays. Le président du Comité politique avait à l’occasion, été très critique à l’encontre du régime RHDP du président Alassane Ouattara.

Le rendez-vous de Ferkéssedougou a donc été l’occasion pour le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs président du Directoire du RHDP, de dénoncer l’ingratitude de certains acteurs politiques. « Notre mobilisation de ce jour efface à jamais les traces qu’auraient pu laisser ici, les mensonges proférés par quelques opportunistes à la recherche d’assises politiques », a craché le dauphin du président Alassane Ouattara.