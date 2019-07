High-tech : L'OMS déconseille les cigarettes électroniques

Dans un rapport publié vendredi, l’Organisation mondiale de la santé indique que les cigarettes électroniques sont aussi dangereuses que celles combustibles.

Les cigarettes électroniques représentent des « risques pour la santé ».

Souvent appréciées par les toxicomanes qui souhaitent arrêter de fumer, les cigarettes électroniques ne suffisent pas pour inverser la tendance. Pire, elles représentent même une menace pour ceux qui l’utilisent. Le constat est de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle vient de publier un rapport sur la lutte contre le tabagisme.

Dans son étude, l’OMS déconseille ce dispositif à tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Les cigarettes électroniques contiennent en effet de la nicotine. Celle-ci est inhalée sous forme de vapeur lors du chauffage à haute température généré dans ces cigarettes. Très répandues chez les jeunes, l’OMS craint que les cigarettes électroniques les poussent plutôt à fumer le tabac.

L’organisation indique aussi que ces dispositifs sont « incontestablement » nocifs et présentent des « risques pour la santé » même s’ils contiennent moins de substances toxiques que les cigarettes combustibles. « Bien que le niveau de risque associé aux SEAN (systèmes électroniques d'administration de nicotine) n'ait pas été mesuré de manière concluante, les SEAN sont incontestablement nocifs et devront donc être régulés », indique l'OMS.

Pour arrêter de fumer l’OMS préconise six mesures : contrôles de la consommation de ces produits et politiques de prévention, protection du public contre la fumée, aides pour cesser de fumer, mises en garde contre les dangers du tabac, faire respecter des interdictions de publicités, promotion ou sponsorisation, et enfin augmentation des taxes.