Eliminatoires CAN 2021 : Voici les adversaires de la Côte d'Ivoire

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021 s'est déroulé le jeudi 18 juillet 2019 au Caire, en Égypte. La Côte d' Ivoire est logée dans le groupe K, en compagnie du Niger, du Madagascar et de l' Éthiopie.

Éliminatoires CAN 2021, le ton est lancé

Au moment où la CAN 2019 s'apprête à connaître son apogée avec la finale entre l'Algérie et le Sénégal, les regards se tournent déjà vers le Cameroun, où aura lieu la CAN 2021. Le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe d' Afrique des nations, prévue dans deux ans au pays de Samuel Eto'o, a eu lieu ce jeudi 18 juillet 2019 au Caire.

La Côte d' Ivoire se retrouve dans la poule K qu'elle partage avec le Niger, le Madagascar et l' Éthiopie. Les Éléphants ont pris part à la CAN 2019. La sélection ivoirienne, très attendue, a été éliminée en quarts de finale par son homologue de l' Algérie. Les Ivoiriens ont intérêt à mettre les bouchées doubles pour s'assurer une place qualificative pour la CAN camerounaise.

Apparemment, les poulains de Kamara Ibrahim apparaissent comme les super favoris de la poule K, mais il faut se méfier des Malgaches qui ont fait une bonne impression à la CAN 2019.

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, vainqueur de Liberia-Tchad

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, vainqueur de Soudan du Sud-Seychelles

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, vainqueur de Maurice-Sao Tomé

Groupe D : RDC, Gabon, Angola, vainqueur de Djibouti-Gambie

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Groupe F : Cameroun, Cap Vert, Mozambique, Rwanda

Groupe J : Égypte, Kenya, Togo, Comores

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée Bissau, Eswatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée Équatoriale

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Éthiopie

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho