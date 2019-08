Côte d'Ivoire: Oubliée par son époux, Simone Gbagbo renait à Dabou

La vie de Simone Gbagbo se confond avec sa carrière politique qu'elle a étroitement menée avec son époux jusqu'à ce que le destin les sépare le 11 avril 2011, à la chute du régime du Front populaire ivoirien (FPI). Son compagnon de lutte déporté au nord de la Côte d' Ivoire puis à La Haye, l'ex-Première dame mène aujourd'hui sa barque toute seule, loin de Laurent Gbagbo libéré sous conditions par la Cour pénale internationale (CPI) et établi en Belgique avec sa seconde épouse, Nady Bamba.

Simone Gbagbo rend hommage à Memel Fotê, loin de son époux

L'affaire du supposé divorce entre Laurent Gbagbo et son épouse Simone a fait grand bruit un moment. Simone Gbagbo a tout de suite démenti ce qui apparaissait, à en croire des proches, comme une simple rumeur. L'avocat de l'ex-député de la commune populaire d' Abobo a cru bon de faire des précisions sur le sujet.

"En ma qualité d’avocat principal de Madame Simone Ehivet Gbagbo, je n’ai pas eu connaissance d’une telle information et personne ne peut m’en rapporter la preuve contraire. De toute façon, en Côte d’Ivoire, pour présenter sa demande de divorce à son conjoint, il faut d’abord la présenter en personne au juge matrimonial ivoirien", a affirmé Me Ange Rodrigue Dadjé.

Et l'homme de loi d'ajouter : "Ensuite, le juge matrimonial siégeant en Côte d’Ivoire vous délivre une Ordonnance vous autorisant à assigner votre conjoint devant lui. Pour cela, il faut que la personne qui veut divorcer, comparaisse en personne, elle-même et non par le biais d’un tiers, devant le juge matrimonial siégeant en Côte d’Ivoire. Or, le président Laurent Gbagbo est en Europe depuis novembre 2011 du fait de son procès devant la Cour pénale internationale et n’a pu encore rentrer en Côte d’Ivoire. Il ne peut techniquement donc pas avoir entrepris une telle démarche aux fins de divorce."

Une chose est sûre, Laurent Gbagbo vit désormais à des milliers de kilomètres de son épouse, précisément à Bruxelles, en compagnie de Nady Bamba, sa deuxième épouse. Les rapports entre Simone Gbagbo et l'ex-président ivoirien sont tendus, dit-on.

À Abidjan, Simone Gbagbo tente de continuer ce qu'elle sait faire le mieux : la politique. Mardi 6 août 2019, la vice-présidente du Front populaire ivoirien s'est rendue à Dabou (sud de la Côte d' Ivoire) pour participer à une cérémonie de commémoration de la sortie de prison de feu Harris Memel Fotê, ancien président du comité de contrôle du FPI de 1996 à 2000. L'ex-Première dame a été accueillie par une foule en liesse venue lui témoigner sa sympathie et son engagement. Incarcéré sous le régime de Feu le Président Félix Houphouet-Boigny, il avait été libéré le 6 août 1960, étrangeusement le même jour, soit le 06 août 2018, où l'actuel chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara signait une ordonnance de libération de 800 détenus au nombre desquels Simone Gbagbo. Memel Fotê est décédé le 11 mai 2008.