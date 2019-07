Nady Bamba, la seconde épouse de Gbagbo, répond à ses détracteurs

Après la récente passe d'arme entre Charles Blé Goudé et Nady Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo est revenue à la charge pour donner une réponse cinglante à ses détracteurs. Dans une publication dont Afrique sur 7 a reçu copie, cette dame, pourtant discrète, n'a pas manqué de cogner ses détracteurs, annonçant le retour prochain de son époux en Côte d'Ivoire.

Nady Bamba donne à nouveau de la voix

Depuis quelques jours, des proches m’appellent, qui pour me faire part de leurs indignations, qui pour me transmettre leurs peines, qui pour simplement me soutenir face à une campagne bien orchestrée et cyniquement pensée, pour me diaboliser à travers les réseaux sociaux. Ne disposant pas d’un compte sur les reseaux sociaux, je ne vois donc pas tout ce qui se dit sur moi. Fort heureusement ! Je ne répondrai pas aujoujourd'hui à toutes les calomonies. L’épreuve va avec la patience. Cependant, comme le dit le diction, la patience est amère, mais ses fruits sont sucrés.

Depuis 2010, malgré le bombardement de ma maison en avril 2011, malgré la perte de mon père, en 2014, et que je n’ai malheureusement pas pu enterrer, malgré le gel de mes avoirs, seulement debloqués en octobre 2018; malgré les attaques des adversaires et proches du président Laurent Gbagbo, et ma mère toujours en exil, je suis restée aux cotés du President Laurent Gbagbo, non pas seulement parce qu’il est mon mari, mais aussi parce que c’est un monsieur bon et bien. C’est pourquoi, je profite de l’occasion, pour remercier sincèrement et du fond du cœur, toutes celles et ceux qui n’ont de cesse de se mobiliser pour defendre la cause de ce grand homme.

Demeurons en union de prieres jusqu’au denouement heureux de cette épreuve . En effet, bien qu’acquitté et etant sorti de prison , le president Laurent Gbagbo n’est pas encore totalement libre. Si nous maintenons la ferveur de nos prieres et de notre serenité, Dieu nous fera grace, il le sera, il retrouvera son pays et son peuple qui est impatient. Ce jour, Inch Allah, sera ma réponse. Si « le Temps est un autre nom de Dieu, la vérite est, quant à elle, la fille du temps ». Quand le chef rentrera en Cote d’Ivoire, toute la verité sera sue !

Puisse Dieu nous y aider !

NADY BAMBA