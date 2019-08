Bénin : 12 morts dans le chavirement d'une barque

Au Bénin, plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'une barque le lundi 5 août 2019, a-t-on appris auprès des autorités locales. Le drame est survenu sur le lac Ahémé, qui se trouve dans la commune de Bopa, dans le sud-ouest du pays.

Le Bénin pleure 12 morts dans un chavirement

Selon plusieurs témoins qui se sont confiés à Radio France internationale (RFI), la barque avec à son bord 17 personnes, se trouvait à mi-chemin quand elle a chaviré, le lundi 5 août 2019. "Nous dénombrons douze morts. Cinq personnes ont survécu. Un des survivants est rentré à la maison, une dame est en observation et trois autres personnes, dont un bébé, sont à l’hôpital", a fait savoir Michel Agbeleme, le premier adjoint au maire de la commune de Bopa, localité où le drame s'est produit. "Nous sommes dans une période où le vent est très fort actuellement et selon les informations recueillies, la barque était surchargée", a poursuivi l'élu local.

L'un des rescapés, Jean Dassou, ne reverra plus sa femme et sa fille, qui ont péri dans l'accident. A en croire RFI, "les pêcheurs ont été les premiers secours à arriver sur les lieux. Les pompiers ont suivi et des nageurs sont arrivés en renfort de Cotonou. En signe de deuil et pour ne pas gêner les recherches, aucune pirogue n’a vogué sur le lac et aucun pécheur n’a jeté son filet ce mardi 6 août".

Les passagers à bord de la barque à moteur devaient se rendre dans un autre village situé à cinq kilomètres. Des témoins racontent que l'accident a été causé par le surnombre des passagers. Il faut rappeler que dans un communiqué, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable mettait les populations du Bénin contre "un déferlement exceptionnel des vagues marines dû à des tempêtes saisonnières à forte amplitude provenant de l' Atlantique Sud et ayant entrainé une érosion significative à certains points particuliers notamment à la hauteur de la digue immergée en construction".