Loi sur la CEI : L'opposition saisit à nouveau le Conseil constitutionnel

Les députés membres de l'opposition ivoirienne ont saisi à nouveau le Conseil constitutionnel, 24 h après le rejet de la requête déposée aux fins de l'invalidation de la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante (CEI), adoptée au parlement la semaine dernière.

Loi sur la CEI : l'Opposition parlementaire de retour devant le Conseil constitutionnel

Les députés de l'opposition parlementaire sont retournés à la charge devant le Conseil Constitutionnel de Côte d'Ivoire 24 h après le rejet de la requête aux fins de l'invalidation du projet de loi portant reforme de la Commission électorale indépendante, adoptée au parlement le 30 juillet 2019. Cette requête avait été jugée "irrecevable en la forme" car mal étayée, selon la décision rendue par le conseil constitutionnel.

"Selon Me Emile Suy Bi, les députés, aidés par leurs avocats, ont donc corrigé les contenus qui ont conduit à ‘’l’irrecevabilité dans la forme’’ de leur première requête, et déposé la nouvelle requête ce mardi 6 aout, soit 24 h après, au Conseil constitutionnel, avant la promulgation de cette loi non consensuelle. ‘’Si, entre temps, la loi est promulguée avant le dépôt de la requête, il n’y aura plus de recours’’, a confié Me Suy Bi à Africanewquick, site d'informations, proche du PDCI-RDA.

Pour rappel, les trois groupes parlementaires, PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement, avaient annoncé lundi 05 août 2019, lors d'une conférence de presse à Cocody, avoir saisi le Conseil constitutionnel vendredi dernier. L'honorable Yasmina Ouégnin et ses camarades de l'opposition parlementaire, estiment que la configuration actuelle de la CEI telle que reformée, ne garantit pas l'indépendance et l'impartialité de cet organe chargé d'organiser les élections, notamment la présidentielle d'octobre 2020 qui cristallise le débat politique ivoirien.

Le gouvernement, pour sa part, estime que cette CEI "apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions locales".