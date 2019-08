Côte d’Ivoire: Mamadou Koulibaly déboulonne Alassane Ouattara

Mamadou Koulibaly n'est pas resté indifférent au discours d' Alassane Ouattara à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti d'opposition) a fustigé les propos tenus par le chef de l' État.

Mamadou Koulibaly "allume" Alassane Ouattara

Dans une publication sur la page Facebook de son parti politique, Mamadou Koulibaly remet en cause l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le professeur d'économie a vivement critiqué le projet d' Alassane Ouattara de modifier la Constitution ivoirienne à quatorze mois de la présidentielle de 2020. Voici en intégralité la déclaration de Mamadou Koulibaly :

Bonjour. 7 août 2019. L’occasion pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de célébrer une fête dite d’indépendance.

Nous avons écouté hier (mardi soir) le président de la République, qui nous a annoncé une nouvelle modification de la Constitution qu’il a pourtant lui-même rédigée et adoptée tout seul dans son coin il y a moins de 3 ans. Avec Ouattara, la Constitution est devenue un périodique comme Frat Mat, avec chaque jour sa nouveauté pour assurer sa propagande personnelle, au lieu d’être une institution écrite par le peuple pour la durée, avec l’objectif de construire une nation.

Il affirme qu’en termes de bilan, en 8 ans, il a fait plus qu’en 50 ans, et en effet, en 8 ans, il a amassé beaucoup plus de dettes qu’en 50 ans. La dette cinquantenaire de la Côte d’Ivoire a été annulée pour lui, et en 8 petites années, il a réussi la prouesse d’accumuler plus de dettes que depuis 1960, sans pour autant que la dynamique de richesse actuelle n’atteigne le niveau des années 85-90, qu’il essaie en vain de rattraper, alors qu’il dispose de plus de moyens qu’aucun chef de l’Etat avant lui.

Le goudron fait par Ouattara, puisqu’il s’en attribue la paternité, est non seulement surfacturé, mais, ainsi que vient de l’établir l’ Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP) dans l’audit technique rendu public il y a une semaine, il n’est également pas aux normes, avec une épaisseur de 4 cm largement en dessous des standards des routes nationales et internationales; un goudron qui ressemble plus à de la peinture noire jetée sur des pistes.

Enfin, concernant la commission électorale inféodée, Ouattara qui se prétend libéral impose, comme d’habitude, son diktat à des populations semblant avoir oublié que ce sont leurs impôts qui financent ladite commission électorale ainsi que le processus de vote.

Bonne fête à ceux qui croient qu’ils sont indépendants. Joyeuse fête à ceux qui aspirent à l’indépendance. Faisons en sorte que ce soit la Côte d’Ivoire qui gagne.