CPI : Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé opposés, ce qui les divise

Charles Blé Goudé apparaît comme l'un des plus fidèles disciples de Laurent Gbagbo. Cependant, l'ancien président ivoirien et son poulain semblent diamétralement opposés sur plusieurs sujets.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, des divergences d'opinions

« La conclusion de Laurent Gbagbo sera mon introduction ». Telle est la formule sacramentelle de Charles Blé Goudé pour exprimer sa fidélité à Laurent Gbagbo. Les deux Ivoiriens récemment acquittés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI) sont en effet attachés l'un à l'autre depuis plusieurs décennies. Dans l'opposition, au pouvoir comme en prison à La Haye, le Génie de Kpo a toujours été aux côtés du Woody de Mama pour, non seulement lui apporter son soutien, mais aussi et surtout pour apprendre davantage à ses côtés.

C'est à juste titre que le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) se refuse toute compétition politique contre son mentor, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). N'empêche que depuis un certain temps, les deux hommes affichent quelques divergences dans leurs démarches respectives. Proche de Simone Gbagbo, Blé Goudé s'est vu interdire toute visite à Gbagbo. Interdiction qui proviendrait de Nady Bamba, la seconde épouse de l'ancien président ivoirien avec qui il vit à Bruxelles.

Qu'à cela ne tienne ! L'autre hiatus qui apparaît entre les deux personnalités de gauche, c'est le cas Guillaume Soro. Laurent Gbagbo a formellement opposé une fin de non-recevoir quant à une quelconque rencontre avec l'ancien chef rebelle. En dépit du lobbying d'Henri Konan Bédié pour convaincre son nouvel allié d'ouvrir ses portes à l'ancien Président de l'Assemblée nationale, rien n'y fit. Cependant, Charles Blé Goudé est en contact avec son prédécesseur à la tête de la FESCI. Au-delà des appels téléphoniques quasi hebdomadaires, les deux hommes ont pris rendez-vous début septembre pour se retrouver à La Haye, lieu de résidence de l'ancien ministre de la Jeunesse de Gbagbo.

Alors que Gbagbo refuse de rencontrer Soro, Blé Goudé lui ouvre les portes de sa résidence hôtelière. Cette approche contradictoire à propos du cas Soro Guillaume ne va-t-elle pas porter un coup aux relations Gbagbo - Blé Goudé ?