En conclave à Yakro, voici comment le RHDP compte boucler 2020

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a tenu un Séminaire des Coordonnateurs régionaux et associés, les 11 et 12 octobre 2019, à l'Hôtel Président de Yamoussoukro. Sous la houlette d'Adama Bictogo, Directeur exécutif, le parti présidentiel a, durant ces deux jours passés dans la capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire, réfléchi sur la stratégie à mettre en oeuvres pour remporter l'élection présidentielle de 2020.

Les grandes décisions arrêtées par le RHDP à Yamoussoukro

RAPPORT FINAL

I. Introduction

Du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2019, s’est tenu à l’hôtel Président de Yamoussoukro, le séminaire consacré aux Coordonnateurs Régionaux et Coordonnateurs Régionaux Associés, sous la Présidence du Directeur Exécutif du RHDP, le Ministre Adama BICTOGO.

Ce séminaire a regroupé les Coordonnateurs Régionaux, les Coordonnateurs Régionaux Associés, les Sénateurs, les Députés et les Maires ainsi que les membres de la Direction Exécutive du RHDP.

Ce séminaire avait pour objectif de préparer les Coordonnateurs Régionaux et les Coordonnateurs Régionaux Associés à l’animation au quotidien du Parti et à la conduite de son candidat à la victoire à l’élection présidentielle de 2020.

Spécifiquement il s’agissait de:

· Définir, les missions, les attributions et les compétences des Coordonnateurs Régionaux ;

· Établir les relations, les synergies, les interactions et les modes de communication entre les Coordonnateurs Régionaux et la base d’une part et entre les Coordonnateurs Régionaux et la Direction Exécutive d’autre part;

· Impliquer les Coordonnateurs Régionaux dans la préparation du processus d’identification et d’inscription des militants sur la liste électorale au niveau régional;

· Fournir les éléments de langage aux coordonnateurs régionaux pour le bon accomplissement de leurs missions d’implantation, d’organisation et de mobilisation. Ce séminaire a débuté par une cérémonie d’ouverture qui a enregistré l’intervention du Président du Comité d’Organisation et du Directeur Exécutif du RHDP. S’en est suivie, une session plénière meublée par cinq(5) communications suivies d’échanges et une cérémonie de clôture. Le présent rapport rend compte de la synthèse de l’ensemble des travaux.

I. CEREMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture a enregistré l’allocution du Président du Comité d’organisation et celle du Directeur Exécutif du RHDP.

Dans son allocution, le Président du Comité d’organisation a tenu à traduire toute sa reconnaissance au Président du Parti, SEM ALASSANE OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, avant de saluer les efforts entrepris par les participants pour être présents à ce séminaire. Il a par la suite exprimé le souhait que les résolutions du séminaire et la feuille de route qui en découlera, permettent aux bases du Parti de fonctionner dans les meilleures conditions.

A sa suite, le Ministre Adama BICTOGO, Directeur Exécutif du RHDP a exprimé sa joie d’accueillir les Coordonnateurs Régionaux et Coordonnateurs Régionaux Associés à ce 1er Séminaire, dans la ville natale du Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY, inspirateur de l’Houphouëtisme. Il a rappelé que la Direction Exécutive, lors de son séminaire tenu à Bassam le 02 août 2019, avait décidé de l’organisation du présent séminaire.

Il a indiqué que ce séminaire est la déclinaison opérationnelle de la vision du Président du Parti, SEM Alassane OUATTARA, de faire des Coordonnateurs Régionaux, les piliers de la stratégie du RHDP pour la victoire à l’élection présidentielle de 2020 dès le premier tour.

Poursuivant son propos, le Directeur Exécutif a salué la détermination et l’engagement des participants puis les a exhortés à privilégier en toutes circonstances, la recherche constante de la cohésion, la concertation et la synergie au sein du Parti et de ses structures.

Sur ces mots, tout en souhaitant plein succès aux travaux du séminaire, il a déclaré ouvert le premier Séminaire des Coordonnateurs Régionaux et les Coordonnateurs Régionaux Associés.

I. COMMUNICATIONS EN SESSION PLENIERE

Cinq (05) communications ont été présentées. Elles se sont articulées autour des sous-thèmes suivants:

1. Gestion des techniques électorales et appropriation de la méthodologie électorale par les Coordonnateurs Régionaux;

2. Politique Générale et Communications des acteurs du RHDP en Région;

3. Présentation de la Plateforme e-militants;

4. Gestion des Coordinations pour une synergie d’actions politiques;

5. Avec le RHDP pour la Patrie de la vraie fraternité; suivie de la présentation du Livre intitulé: «Le RHDP, un beau cadeau de l’amitié du destin en souvenir d’un bâtisseur».

I.1.Gestion des techniques électorales et appropriation de la méthodologie électorale par les Coordonnateurs Régionaux

Cette communication a été faite par le Ministre SANOGO Mamadou, Directeur Exécutif Adjoint (DEA) en charge des élections. Le bureau qui a dirigé cette présentation était composé du Ministre Amadou KONE, Président de séance, de Monsieur ZINSOU Marcelin, secrétaire de séance et de Messieurs WADJA Essay et KRAGBE Philippe, rapporteurs.

Au cours de sa présentation, le Directeur Exécutif Adjoint en charge des électionsaexposélastratégiedepréparationetdemaîtrisedesopérations électorales en 25 actions. Il a annoncé la mise en place d’un système informatique permettant de collecter et de centraliser les résultats électoraux. Ensuite, il a souligné l’importance du rôle des Coordonnateurs Régionaux dans le processus électoral, étant en charge de l’encadrement des Comités Techniques Electoraux (CTE) du Parti.

Le Directeur Exécutif Adjoint, a proposé la tenue d’un séminaire éclaté dans les coordinations régionales en vue de l’appropriation du processus électoral. Il a invité les coordonnateurs régionaux à préparer la mise en place des bureaux des Commissions Electorales Locales (CEL) et à transmettre la liste des représentants du RHDP dans ces commissions. Le Ministre SANOGO a, par ailleurs, demandé la mise en place des Commissions Techniques Electorales (CTE) et la transmission de la liste du personnel électoral à la Direction du Parti.

Les contributions des séminaristes qui ont suivis la présentation ont insisté sur le renforcement de la connexion entre la Commission Electorale Indépendante (CEI) Locale et les CTE en vue de faciliter les échanges et prévenir d’éventuelles difficultés.

Les participants ont exprimé leur inquiétude relative au phénomène de la fraude électorale. A cette préoccupation, l’intervenant a assuré que l’organisation proposée, l’expérience et le système informatique mis en place, permettent de contenir considérablement ce problème.

I.2.Politique Générale et Communications des acteurs du RHDP en Région

Le Ministre TOURE Mamadou, Directeur Exécutif Adjoint en charge de la Communication du RHDP a prononcé cette communication. Le bureau de cette présentation était composé de la Ministre Raymonde Goudou KOFFI, Présidente de séance, Mademoiselle Audrey DELACLE, Secrétaire de séance et Messieurs AGBAHI Djodan Félicien et KOALA Célestin, rapporteurs.

Le Ministre TOURE Mamadou, après avoir fait une analyse S W O T (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) de la communication au RHDP, a mis l’accent sur les règles à observer afin de la rendre plus efficace et plus harmonieuse. Selon l’exposant, cette Communication doit être moderne, proactive et cohérente. Elle doit faire la promotion du bilan positif du Gouvernement, susciter de nouvelles adhésions et promouvoir les valeurs du RHDP. Cette communication doit se faire en profitant des opportunités offertes par les nouveaux médias que sont Internet et les réseaux sociaux.

Toutefois, Il a invité les séminaristes à se référer à la DEA en charge de la Communication du Parti pour une autorisation préalable avant toute communication officielle au nom du RHDP.

A l’issue de sa présentation, les séminaristes ont émis des préoccupations quant à la restriction proposée par le DEA relativement aux interventions des cadres du Parti dans les médias sans l’autorisation des instances supérieures. Par ailleurs, il a été suggéré que le nom de la WebTV du Parti : «Rassemblent WebTV», pas très évocateur au regard de la promotion du RHDP, soit intégré à la réflexion globale de refonte de la chaine. Relativement à la demande d’autorisation, le DEA a indiqué que cette mesure a pour objectif d’assurer la cohérence et l’harmonisation de la prise de parole, au nom du Parti, sur des sujets d’intérêt national.

I.3.Présentation de la Plateforme «e-Militant»

La présentation de la plateforme «e-Militant» a fait l’objet de la 3è communication dite par Monsieur BILE Diéméléou, Directeur Exécutif Adjoint en charge de l’Economie Numérique et de la Modernisation et du Dr SONAN Jean François, DEA Adhésion. Le bureau qui a assisté cette présentation était composé du Ministre Bruno Nabagné KONE, Président de séance, de Monsieur Oumar KONATE, Secrétaire et de Messieurs KOFFI Armel et AKIE Jean Charles, rapporteurs.

Partant du principe de la Mutualisation et de l’optimisation de toutes les applications et plateformes développées par les DEA, Monsieur BILE Diéméléou a, dans cette présentation, indiqué que toutes les opérations en ligne se feront à partir d’un seul point d’accès: www.rhdp.ci.

A partir de cette adresse, une application dénommée «e-militant» permettra d’adresser l’ensemble des militants et sympathisants du Parti. Cette plateforme permettra d’enregistrer des sympathisants dans la base de données du parti en vue de leur conversion en militant actif. Chaque militant pourra bénéficier d’une carte de militant après s’être acquitté de son droit d’adhésion. A travers cette base de données, l’édition des listes et des statistiques seront de précieux outils d’aide à la décision pour le Parti.

Une démonstration d’inscription en ligne, qui a convaincu les participants, a mis fin à cette présentation.

I.4.Gestion des Coordinations pour une synergie d’actions politiques

Cette communication a été faite par le Docteur Adama COULIBALY, Directeur Exécutif Adjoint en charge de l’Organisation et de l’Implantation. Le bureau qui a conduit la présentation était composé du Ministre Adama BICTOGO, Président de séance, du Ministre Siandou FOFANA, Secrétaire de séance, du Ministre SANOGO Mamadou et de Monsieur Justin N’Goran KOFFI, tous deux rapporteurs.

Il s’est agi pour lui de définir les missions, les attributions et les compétences des Coordonnateurs Régionaux.

Il a présenté la feuille de route des Coordonnateurs Régionaux et celle des militants. Il a également présenté la cartographie des comités de base et a rappelé les textes réglementaires qui régissent lesdits comités. Le DEA a proposé une restructuration des structures du Parti à la base.

I.5.Le RHDP, un beau cadeau de l’amitié du destin en souvenir d’un bâtisseur

Cette communication est la présentation du livre intitulé le RHDP, un beau cadeau de l’amitié du destin en souvenir d’un bâtisseur. Dans son intervention, le Professeur DIBI Kouadio Augustin plaide en quelque sorte pour une adhésion de tous les Houphouëtistes au RHDP, parti politique qu’il considère comme l’aboutissement logique de l’Houphouëtisme et la réalisation du PDCI-RDA en son essence accomplie. Son ouvrage dit-il est composé de trois parties, dont la première est subdivisée en quatre chapitres, et les deux dernières en trois chapitres, chacune.

Pour le Professeur, le Parti RHDP est un double hommage. Le premier à l’endroit des fondateurs de ce Parti salutaire à tous égards; le second à titre posthume au Père-Fondateur dont le RHDP est la réhabilitation de la philosophie d’action érigée en dogme, à l’attention de ses héritiers. Le RHDP parle à nos cœurs et à nos esprits pour qu’ensemble, nous puissions bâtir la patrie de la vraie fraternité!

IV. POINTS DE DECISIONS

Au cours des travaux du séminaire, Monsieur le Directeur Exécutif a annoncé les décisions ci-après:

· Les Commissions Techniques Electorales (CTE) sont désormais des Cellules Electorales (CE);

· Aux Sections du Parti sont attribuées les activités de mobilisation de proximité lors du processus électoral;

· Le 2 novembre 2019: Lancement de la Plateforme «e-Militant» au Palais de la Culture;

· Le 09 novembre 2019: Rencontre du Président du Parti avec le Conseil Politique, le Bureau Politique, le Conseil National et les Elus.

· Le 16 novembre 2019: Conférence régionale à Bouaké avec l’ensemble des Coordonnateurs Régionaux des quarante (40) Régions électorales. Au cours de cette conférence, chaque Coordonnateur présentera l’architecture de sa structure;

· Le 23 novembre 2019: grand meeting des femmes RHDP au Parc des sports de Treichville;

· Les 6 et 7décembre 2019: Meeting du RHDP à Yamoussoukro.

V. CEREMONIE DE CLOTURE

Dans son discours de clôture, Monsieur le Ministre Adama BICTOGO, Directeur Exécutif du RHDP a remercié très sincèrement les séminaristes pour la qualité des travaux. Il les a engagés à mettre en application les acquis en termes de formation et d’information tirées du séminaire. Il a au nom du Président du Parti, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA souhaité un bon retour à chacun des séminaristes. Une photo de famille a mis fin au 1er séminaire des Coordonnateurs Régionaux et Coordonnateurs Régionaux Associés.

Fait à Yamoussoukro, le 12 octobre 2019

Le Président du Comité Scientifique,

DIABY Lanciné

Rapport lu par Monsieur Justin N’Goran KOFFI