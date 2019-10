Inondations à Grand-Bassam, un expert évoque les causes de la tragédie

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire ces derniers temps ont créé de nombreux dégâts dans plusieurs localités. La ville balnéaire de Grand-Bassam connaît de graves inondations, notamment au quartier France où la population a les pieds dans l'eau. Armand Patrick Gbaka-Brédé, plus connu sous le nom d'Armand Gauz', a tenu à donner les causes de cette montée des eaux dans cette ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. Romancier, Scénariste, Photographe, l'auteur du roman Débout-Payé a l'oeil nécessaire pour éclairer la lanterne de ses compatriotes sur les réseaux sociaux, où il vient d'expliquer le phénomène.

Grand-Bassam, le patrimoine de l'UNESCO, sous les eaux

Le point le plus bas

La Comoé, le plus long fleuve de Côte d’Ivoire, prend sa source à Banfora et se jette dans la mer à Grand-Bassam, au quartier France.

La lagune Ébrié, étalée sur plus de 150 km est-ouest dans 600 Km2 de surface et 5m de profondeur moyenne, n’a qu’une seule embouchure naturelle sur la mer : Grand-Bassam, au quartier France.



Les innombrables opérations immobilières plus ou moins régulières créent des conditions écologiques où les eaux de pluie ne peuvent plus pénétrer dans le sol. Elles ruissellent donc vers le point le plus bas, Grand-Bassam, au quartier France.

Pour construire les horribles maisons de Angré aux escaliers irréguliers et murs penchés, ils draguent partout et de façon anarchique du sable des fonds de lagunes. La faune lacustre en pâtit, mais surtout, cela provoque un appel d’eau parce que la nature a horreur du vide, loi physique inaliénable.



Toutes ces eaux se donnent rendez-vous à la seule et unique embouchure, le point le plus bas du littoral, Grand-Bassam, au quartier France.

Et l’embouchure est bouchée, alors l’eau trouve sa place où elle peut, fait son lit comme elle veut.

La nature, la plus grande poétesse, utilisant la première capitale de notre pays, nous donne une fort belle allégorie de l’état de notre nation : les eaux de notre destinée ont atteint le point historique le plus bas… et l’embouchure est fermée… au quartier France.

mad in Gauz’