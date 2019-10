2020: Ce que prépare Guillaume Soro contre Ouattara s'il est candidat

Entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, la rupture est consommée. Et la volonté de l’ancien chef du Parlement ivoirien de conquérir le pouvoir en 2020 n'est pas de nature à réconcilier les deux hommes.

Affaire 3e mandat de Ouattara : Guillaume Soro met fin à la polémique, ce qu'il dit de ses adversaires à la présidentielle

Guillaume Soro est décidé. Sa candidature à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 ne fait plus l'ombre d'un doute.

L’ancien chef du parlement qui ne doute pas de sa victoire au soir du scrutin, est déterminé à faire face à tout ce qui pourrait obstruer son chemin.

Mercredi 23 octobre 2019 lors d’une rencontre avec la presse étrangère à Paris, l’ancien patron de la rébellion des forces nouvelles, s'est même aussi prononcé sur la question d’un 3e mandat de son ancien mentor, Alassane Ouattara.

Pour Guillaume Soro, cette question ne mérite plus d’être posée car Alassane Ouattara, « c’est le passé », et il compte le lui rappeler au moment opportun.

« Alassane Ouattara n’est plus candidat. C’est le passé et on va le lui rappeler le moment opportun. Même Yayah Jammeh [le fantasque dictateur gambien] est parti », a-t-il renchéri.

Alassane Ouattara, hors circuit, Soro dit ne craindre aucun autre candidat capable de lui tenir la dragée haute en 2020. Ni le probable candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, ni même l’octogénaire Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, à qui il est souvent prêté des ambitions.

«Ouattara parti, il reste qui pour me battre ? », s’ interroge Guillaume Soro.