Elle démonte la Françafrique, Nathalie Yamb bannie de Wikipédia et Facebook

Nathalie Yamb s'est visiblement attirée des ennemis après avoir dénoncé, à Sotchi, les travers de la coopération franco-africaine. La Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly vient de se voir retirée de Wikipédia.

Nathalie Yamb accuse le Quai d'Orsay de vouloir la réduire au silence

Invité par Vladimir Poutine lors du Forum Russie - Afrique de Sotchi, Mamadou Koulibaly s'est rendu en Russie en compagnie de sa collaboratrice Nathalie Yamb. Appelée à intervenir sur les urgences de développement de l’Afrique francophone, la souveraineté sur les valeurs africaines et le rôle que la Russie peut jouer, la Conseillère du Président de Lider (opposition) a fustigé la Françafrique qui, selon elle, est la cause de tous les malheurs des Etats africains francophones.

La réaction à cette sortie de Nathalie Yamb ne s'est pas fait attendre, et l'éveilleuse de conscience de Liberté et démocratie pour la République l'a appris à ses dépens. La page Wikipédia créée en son nom vient d'être aussitôt supprimée par des mains occultes. Idem pour celle créée sur Facebook pour ouvrir une lucarne sur cette étoile montante de l''émancipation totale de l'Afrique.

«Je ne croyais pas si bien dire. La page FB d’AFRIC a été désactivée par Facebook hier, ainsi que celle de son animateur. Sans explication. Une page Wikipédia à mon nom a été supprimée » a réagit Madame Yamb sur Twitter, avant d'accuser : « Le Quai d’Orsay qui essaie piteusement de réagir à mon speech. On va sortir. Pian! »

En soutien à sa conseillère, Mamadou Koulibaly, ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a tweeté : « Quelqu’un écrit une page Wikipédia sur Nathalie Yamb. Quelqu’un vient tout de suite effacer la page Wikipédia sur Nathalie Yamb. » Poursuivant, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire prévient, à travers cette citation de Me Yoda : « La peur est le chemin vers le côté obscur : la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine … mène à la souffrance. »

Notons que Wikipédia est une encyclopédie universelle, multilingue, créée par Jimmy Wales et Larry Sanger. C'est le cinquième site le plus fréquenté au monde, et qui donne des informations générales sur divers sujets et divers personnalités à travers le monde.