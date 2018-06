Côte d’Ivoire - France : Armand Ouégnin (EDS) reçu au Quai d’Orsay

Georges-Armand Ouégnin, le président de la plateforme de l’opposition EDS a été reçu au ministère des Affaires étrangères de France (Quai d’Orsay) vendredi 29 juin 2018. L’opposant de Côte d’Ivoire a présenté à M. Laurent d’Ersu, Mme Claire Simmons et Victoire Lefebvre, responsables Afrique de ce ministère, les revendications portées par le mouvement politique qu’il dirige.

France : Armand Ouégnin (EDS) parle aux autorités françaises

Georges-Armand Ouégnin bouge énormément ces derniers temps. Après une nouvelle visite au président Laurent Gbagbo à la CPI, le patron de l’EDS a été reçu à Paris, au Quai d’Orsay, où il a demandé à la France de faire pression sur le Président Alassane Ouattara afin de l’amener à procéder à la réforme de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Mais cette question n’a pas été le seul sujet au menu des échanges entre l’Ivoirien et les autorités françaises. Il a aussi été question de la libération des prisonniers politiques avec à leur tête le président Laurent Gbagbo.

Le président de EDS a aussi pointé le nécessaire « retour sécurisé des exilés" et la mise en place de «conditions de sécurité et de justice qui garantissent des élections justes, transparentes et régulières, gage d’une alternance démocratique et pacifique. »

Après avoir écouté avec grande attention tous les points évoqués par Georges-Armand Ouégnin, ses interlocuteurs M. Laurent d’Ersu, Mme Claire Simmons et Victoire Lefebvre lui « ont assuré avoir pris bonne note de la pertinence des revendications de EDS ».

Pour cette mission, M. Ouégnin était accompagné d’une délégation composée « du Secrétaire national du FPI, M. Roger Gballou et du directeur de cabinet du président de EDS, M. Franck Anderson Kouassi »