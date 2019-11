UE Magic Tour: Daoukro, l'important message de Konan Bédié à A'Salfo

En collaboration avec l'Union européenne, A'Salfo et le groupe Magic System ont initié l'UE Magic Tour afin de promouvoir la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. À l'étape de Daoukro, Henri Konan Bédié a confié un important message aux Gaou magiciens.

Henri Konan Bédié à Asalfo « Votre initiative est bonne, je vous encourage »

À moins de 12 mois de l'élection présidentielle de 2020, les intempéries politiques annoncent des orages et autres perturbations dans la météo. Le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est venu renforcer un climat déjà délétère entre les acteurs politiques ivoiriens. Aussi, dans l'optique d'apaiser ces tensions et préparer les Ivoiriens à désarmer leurs coeurs, le groupe zouglou Magic System a-t-il entamé une tournée à travers la Côte d'Ivoire pour prêcher le pardon, la paix et la réconciliation.

Cette caravane qui a fait le tour de plusieurs villes ivoiriennes a fait une escale, ce dimanche 3 novembre, à Daoukro pour saluer Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). L'ambiance entre le Sphinx de Daoukro et les Zougloumen était conviviale, en témoignent les nombreux clichés publiés sur les réseaux sociaux.

L'ancien Président ivoirien n'a cependant pas manqué d'adresser ses encouragements à ses hôtes du jour, et à leur confier un important message. « Je suis très heureux de recevoir la délégation de l’UE-Magic Tour. JE vous remercie d’avoir choisi ce modeste village (Ndlr, Daoukro). Mais qui est aussi une commune dynamique grâce aux actions du Maire. Cela, pour sensibiliser les populations comme vous l’avez ailleurs sur les valeurs », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Votre initiative est bonne. Et elle arrive à point nommé. Je vous encourage à poursuivre partout où vous serez. »

À noter que le groupe Magic System a entamé l'UE-Magic Tour, le 15 octobre dernier, avec à la clé 17 étapes à travers le territoire ivoirien. Outre les messages sur l’égalité homme-femme, la protection de l’environnement, les migrations, la paix et la réconciliation, une trentaine d'artistes donne également des concerts gratuits aux populations.