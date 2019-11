FPI : Voici ce que cachent les excuses d' Affi N'Guessan à Gbagbo

En tournée en Europe, Pascal Affi N'Guessan a présenté ses excuses à son mentor Laurent Gbagbo pour avoir tenu certains propos désobligeants après leur rencontre manquée de mars dernier. Mais que cache en réalité ce mea culpa du Président de la tendance modérée du FPI ?

Réunification du FPI, Affi N'Guessan annonce un Congrès pour début 2020

Le FPI, Front populaire ivoirien, est dans la tourmente depuis la chute du régime des refondateurs en avril 2011. Le parti à la rose s'est en effet cassé en une tendance modérée dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, et celle rigide dirigée par Laurent Gbagbo lui-même, fondateur du parti. Plusieurs tentatives de rapprochements, dont la rencontre manquée entre Gbagbo et Affi en mars, avaient été tentées entre les deux fractions, mais jusque-là, rien n'y fit.

Cependant, le dernier voyage du Député de Bongouanou sur le vieux continent pourrait déclencher la véritable réunification des socialistes ivoiriens. C'est du moins ce qui ressort des tractations observées ces derniers jours entre les frères ennemis que tout semblait opposer.

C'est Affi N'Guessan qui a d'ailleurs levé le voile sur les rencontres qu'il a récemment eues avec ses camarades frontistes avec lesquels il s'était brouillé il y a maintenant six ans. « À l’occasion de ce séjour en France, j’ai eu beaucoup de contacts avec nos amis qui étaient en face, qui me vilipendaient il y a quelque temps, et avec lesquels nous pouvons maintenant nous asseoir, parler de l’avenir du parti, de notre pays », a déclaré l'ancien candidat à la Présidentielle 2015 sur les antennes de TV5 Monde, avant d'ajouter : « Le processus est en marche. Nous ferons en sorte que l’unité soit possible dans les semaines, mois à venir pour que nous allions unis, solidaires à la reconquête du pouvoir en 2020. »

Et pour parachever cette réunification du FPI, Affi N'Guessan annonce un probable congrès des deux tendances du FPI. « Il faut poursuivre ce travail. Il faut continuer à sensibiliser, à rapprocher de manière à ce qu’un congrès soit possible d’ici le premier trimestre 2020 », a-t-il conclu.

À moins d'un an de l'élection présidentielle de 2020, il est bien évident que le Front populaire ivoirien entend à ce scrutin décisif en rang serré. Le bon ton usité entre les deux tendances du FPI, ces derniers temps dénote donc de cette volonté de réunifier le parti pour affronter le RHDP unifié, parti d'Alassane Ouattara, qui s'active pour conserver le pouvoir.