Retour de Gbagbo: Ce qu'Affi N'Guessan demande au régime Ouattara

Le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan, était l’hôte, jeudi 31 octobre 2019 du journal du soir de la chaîne de télévision Africa 24.

Affaire Gbagbo: Les vérités crues d' Affi N'Guessan au régime Ouattara

Affi N'Guessan a abordé plusieurs sujets de l’actualité sociopolitique nationale notamment le refus du pouvoir Ouattara de voir Laurent Gbagbo être définitivement libéré. Pour le président du FPI, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le chef de l'Etat Alassane Ouattara et son gouvernement ont «peur» de Laurent Gbagbo et de ce qu’il pourrait apporter en termes de changement politique.

«La signification est claire. Ce pouvoir a peur du président Laurent Gbagbo, a peur de ce qu’il pourrait apporter à la Côte d’Ivoire en termes de changement politique », croit savoir Affi N’Guessan. A en croire le député de Bongouanou, l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen demeure un acteur clé du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire.

«Les autorités ivoiriennes devraient comprendre qu’aujourd’hui, il n’y a pas un artisan de paix aussi important que le président Laurent Gbagbo », soutient Affi N’Guessan avant de poursuivre: « C’est avec lui que la réconciliation nationale peut être une réalité concrète et je crois qu’on aurait tort de vouloir l’écarter arbitrairement de la scène politique. On devrait au contraire favoriser son retour pour qu’ensemble, avec tous les Ivoiriens, nous construisions la paix et la stabilité dans ce pays », pense le président du Conseil régional du Moronou.

Le 25 octobre 2019, dans une requête adressée aux juges de la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), l’État ivoirien a demandé que soient maintenues les conditions assorties à la libération de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo malgré leur acquittement prononcé en première instance en janvier 2019.