Éliminatoires Can 2021: Wilfried Zaha fait un faux bond aux Eléphants

Le virevoltant attaquant ivoirien évoluant à Crystal Palace, Wilfried Zaha sera probablement absent lors des deux premières journées des Eliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Can 2021) contre le Niger à Abidjan et face à l’Ethiopie à Addis-Abeba les 16 et 19 novembre 2019.

Côte d'Ivoire - Niger: Vers un forfait de Wilfried Zaha

Convoqué pour ces deux rencontres importantes, l' international ivoirien n'a pas pu prendre part à la première séance d'entrainement qui s'est déroulée mardi après midi au stade Félix Houphouët-Boigny.

En effet, Wilfried Zaha a contracté une blessure, samedi dernier, lors de la défaite de son équipe face à Chelsea (2-0) en Premier League. Touché sévèrement à la jambe dans un duel avec le défenseur français, Kurt Zouma, l’attaquant ivoirien n’a pas pu terminer le match.

Interrogé sur la blessure de Zaha en conférence de presse, l’entraîneur de Crystal Palace, Roy Hodgson, s’est montré assez évasif sur le sujet. « Je pense qu’il s’est fait marcher sur le pied comme c’est parfois le cas. Ce qui est très douloureux. Je suppose que nous devrons attendre de voir si quelque chose de sérieux lui est arrivé », a-t-il fait savoir.

Une blessure qui tombe au moment où le devoir patriotique lui faisait appel. Wilfried Zaha est d'ailleurs le seul joueur convoqué qui était absent à cette première phase d'entrainement.

Le selectionneur Kamara Ibrahim pourra donc compter sur les autres attaquants notamment Nicolas Pépé ou encore Assalé Roger, Max Gradel, Maxwell Cornet et bien d'autres.

La première séance d'entraînement s'est bien déroulée dans l'ensemble. Décontraction, étirements, réveil musculaire et jeu avec ballon sont les ingrédients qui ont meublé cette séance qui a duré 1heure et 15 minutes.

C'est dans une ambiance bon enfant que le capitaine Serge Aurier et ses coéquipiers se sont mis à la tâche sans fioritures.

Il en sera ainsi tous les jours jusqu’à la veille du match contre le Niger prévu pour le samedi 16 novembre au Félicia à 19heures.